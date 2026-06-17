Germania respinge oficial oferta UniCredit de a prelua Commerzbank

Germania a respins oficial oferta UniCredit SpA de a achiziționa grupul bancar Commerzbank AG, a anunțat, marți, agenția financiară a țării, citând prețul scăzut și temerile privind ‘abordarea agresivă’ a băncii italiene, transmite Reuters.

Guvernul de la Berlin deține o participație de 12% la Commerzbank și de mult timp și-a exprimat obiecțiile față de eforturile UniCredit de a prelua unul dintre principalii creditori germani.

‘Acceptarea ofertei nu mai era o opțiune din punct de vedere financiar, deoarece nu include o primă adecvată față de actualul preț al acțiunilor Commerzbank’, a precizat agenția, adăugând că sprijină independența grupului bancar german.

Commerzbank are un rol critic în finanțarea companiilor medii și o prezență importantă la Frankfurt, hub-ul financiar al țării.

‘Ambele trebuie să fie asigurate în continuare’, susține agenția.

UniCredit a depus în mai o ofertă de preluare a Commerzbank și a primit oferte pentru 11,22% din toate acțiunile grupului bancar german, ceea ce ar majora participația sa la peste 37%. Banca italiană și-a asigurat încă 3% din titlurile Commerzbank prin diverse instrumente financiare.