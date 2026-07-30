Profitul Rheinmetall a depăşit estimările în trimestrul al doilea, iar veniturile au crescut cu aproape 70%

Grupul german din industria de apărare Rheinmetall a raportat miercuri un profit operaţional peste aşteptările pieţei în trimestrul al doilea, pe fondul cererii puternice pentru echipamente militare, care a impulsionat veniturile în toate diviziile companiei, transmite Reuters.

Profitul operaţional a urcat la 562 de milioane de euro, peste estimarea analiştilor de aproximativ 470 de milioane de euro.

Veniturile au crescut cu aproape 70% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la aproximativ 3,3 miliarde de euro.

Portofoliul de comenzi depăşeşte 80 de miliarde de euro

Rheinmetall a anunţat că portofoliul de comenzi a depăşit 80 de miliarde de euro, după obţinerea unor contracte şi programe noi în valoare de 11,37 miliarde de euro în trimestru.

Printre acestea se numără şi un contract atribuit de armata germană pentru furnizarea de muniţii de tip ”loitering”, cunoscute şi sub denumirea de drone kamikaze.

Compania anunţase încă din 2 iulie că se aşteaptă la o creştere a veniturilor de peste 60% în perioada analizată.

Fluxul de numerar va fi afectat temporar

Rheinmetall a avertizat însă că fluxul de numerar operaţional liber va fi semnificativ negativ în trimestru, deoarece o parte dintre plăţile în avans aferente unor contracte au fost amânate pentru perioadele următoare.

Compania urmează să publice rezultatele financiare complete pentru primul semestru pe 6 august.