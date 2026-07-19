Germania va reduce subvențiile pentru energia regenerabilă, deoarece afluxul de energie fotovoltaică pune presiune pe rețea

Germania intenționează să reducă subvențiile pentru energia regenerabilă, printr-o revizuire de amploare a sistemului de finanțare, deoarece creșterea semnificativă a producției de energie fotovoltaică pune o presiune tot mai mare asupra rețelei electrice, transmite Bloomberg.

Potrivit unui proiect de lege publicat vineri seara de Ministerul Economiei de la Berlin, începând din 2027, noii producători de energie regenerabilă ar trebui să primească sprijin ‘într-un mod care să fie benefic atât pentru piață, cât și pentru sistem’. Aceasta înseamnă recompensarea proiectelor care răspund mai atent la cererea de energie electrică și nu agravează congestionarea rețelei. De asemenea, conform propunerii, așa-numitele tarife feed-in (o schemă ce asigură producătorului de energie regenerabilă faptul că toată energia produsă de acesta este cumpărată de o terță parte la un anumit preț stabilit de reglementator, n.r.) pentru noile instalații ar urma să fie eliminate treptat.

Modificările ar putea încetini investițiile în proiecte eoliene și fotovoltaice terestre, în cazul cărora dezvoltatorii se confruntă deja cu costuri mai mari și venituri în scădere, pe măsură ce prețurile la energie devin din ce în ce mai frecvent negative. Cu toate acestea, Ministerul german al Economiei își menține obiectivul de a crește ponderea energiei regenerabile în consumul brut de energie electrică al Germaniei până la 80%, de la aproximativ 58% până în 2030 și are de gând să organizeze licitații suplimentare pentru noi capacități eoliene.

Tarifele feed-in din Germania, în mod normal acordate pentru o perioadă de 20 de ani, și eforturile recente de reducere a procedurilor birocratice au contribuit la o creștere-record a capacităților de producției a energiei regenerabile. Însă liniile de transport a electricității nu au reușit să țină pasul, creând blocaje și forțând operatorii să reducă producția în anumite intervale orare. Producătorii pot solicita despăgubiri pentru pierderile de producție.

Analiștii se așteaptă ca statul german să cheltuiască aproximativ 16 miliarde de euro pentru sprijinirea energiei regenerabile în acest an, ceea ce ar urma să provoace noi critici, într-un moment în care Guvernul cancelarului Friedrich Merz vrea să reducă cheltuielile, inclusiv pentru pensii și asistență medicală.

În cadrul reformei, operatorilor de rețea li se va permite să reducă plățile pentru noile proiecte regenerabile în zonele în care rețeaua este deja frecvent congestionată. Prevederea este o versiune mai blândă a unei propuneri anterioare care a fost criticată de dezvoltatorii de proiecte regenerabile.

Pentru a respecta cerințele Uniunii Europene, proiectul legislativ privind energia regenerabilă ar limita subvențiile și ar introduce un mecanism de recuperare care să permită statului să recupereze profiturile excesive. Acest lucru ar apropia sistemul Germaniei de modelul Contractelor pe Diferență utilizat în alte țări, unde statul suplimentează veniturile producătorilor atunci când prețurile de pe piață sunt scăzute, dar recuperează banii atunci când prețurile cresc peste un nivel predeterminat.

De asemenea, propunerea vizează eliminarea subvențiilor pentru instalațiile fotovoltaice mai mici de 25 de kilowați și ar impune ca proiectele mai mari să fie însoțite mai frecvent de stocare în baterii, ceea ce ar contribui la mutarea furnizării de energie spre seară.

Proiectul de lege este supus modificărilor în condițiile în care Ministerul german al Economiei a solicitat contribuții de la părțile interesate.