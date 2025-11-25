Germania va solicita oferte pentru noi centrale pe gaz în luna martie 2026

Germania intenționează să organizeze licitații pentru construirea de noi centrale electrice pe gaz în luna martie 2026, a declarat luni seară ministrul Economiei, Katherina Reiche, la o conferință organizată de EON SE, transmite Bloomberg.

După recentul acord în cadrul coaliției guvernamentale, Reiche s-a declarat ‘optimistă’ că termenii licitației vor fi anunțați înainte de Crăciun. Acordul de la începutul acestei luni a înjumătățit planul inițial al Germaniei de a construi 20 de Gigawați de noi capacități de producție, în urma îngrijorărilor Uniunii Europene cu privire la extinderea centralelor care funcționează cu combustibili fosili.

O aprobare finală din partea Comisiei Europene, executivul comunitar, pentru ajutorul de stat este încă în așteptare, dar Reiche a spus că au fost făcute ‘progrese’ în cursul discuțiilor. Germania – care a oprit ultimele centrale nucleare în urmă cu doi ani și își propune să elimine treptat cărbunele – va avea nevoie de surse de energie flexibile, cum ar fi centralele pe gaz, pentru perioadele în care vântul și soarele nu sunt disponibile.

La aceeași conferință care a avut loc luni seara, Autoritatea de reglementare în domeniul energiei din Germania a anunțat că, în curând, va majora, încă o dată, randamentele investitorilor în rețele, după creșterea de anul trecut. Acest lucru se datorează creșterii rapide a costurilor pe lanțul de aprovizionare și investițiilor mai mari în rețelele energetice, a declarat Klaus Muller, președintele Agenției Federale pentru Rețele.

De asemenea, Reiche a anunțat o revizuire a condițiilor stricte impuse de Germania pentru digitalizarea rețelelor energetice cu așa-numitele contoare inteligente. Deși cerințele ridicate de securitate pentru instalarea unor astfel de dispozitive au fost justificate de atacurile tot mai numeroase asupra infrastructurilor naționale, ‘este nevoie de moderație și echilibru’, a spus Reiche.

Dacă complexitatea actuală nu va fi redusă, introducerea tarifelor flexibile la energie va rămâne ‘un subiect pentru viitor’, a spus ministrul german al Economiei. Rata de instalare a contoarelor inteligente din Germania, de aproximativ 3%, se află aproape la coada clasamentului în Europa, în timp ce țări precum Italia ating o rată de 98%.

Reiche a mai spus că Ministerul Economiei va prezenta criterii privind prioritizarea cererilor de conectare la rețea în primul trimestru al anului 2026. În prezent, există o întârziere uriașă în conectarea bateriilor, a centrelor de date sau a fabricilor, deoarece operatorii de rețea sunt suprasolicitați de volumul de cereri, procedura fiind organizată pe principiul primul venit, primul servit.