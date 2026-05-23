Germania: Creșterea economică din primul trimestru a fost confirmată la 0,3%

Germania, cea mai mare economie a Europei, a înregistrat o ușoară creștere în primul trimestru al acestui an, conform cifrelor publicate vineri, deși autoritățile de la Berlin se așteaptă ca efectele negative ale războiului din Iran să aibă un impact mai mare asupra economiei în trimestrul curent, informează AFP.

Oficiul Federal de Statistică al Germaniei (Destatis) a informat că Produsul Intern Brut (PIB) a crescut cu 0,3% în perioada ianuarie-martie 2026, comparativ cu trimestrul precedent, confirmând o estimare inițială publicată sfârșitul lunii aprilie.

Conform acestor date, Germania a susținut creșterea economică a zonei euro, al cărei PIB a crescut cu doar 0,1% în aceeași perioadă față de trimestrul precedent, potrivit Eurostat.

”După ușoara creștere înregistrată la sfârșitul anului 2025, economia germană a început și anul 2026 într-un mod pozitiv”, a comentat Ruth Brand, președinta Destatis, într-un comunicat. Creșterea exporturilor ”a susținut activitatea economică”, a adăugat ea.

Sectorul manufacturier, care trece printr-o criză profundă, a revenit pe creștere cu un avans de 0,7% în trimestru, impulsionat în special de sectoarele auto și echipamentelor de transport, potrivit Destatis. De asemenea, cheltuielile publice cu crescut cu 1,1%, în timp ce consumul gospodăriilor private nu a reușit să decoleze pe fondul unui climat de incertitudine ridicată.

După mai multe luni de scădere, se așteaptă ca încrederea consumatorilor germani să se îmbunătățească în iunie, fiind anticipată o creștere a puterii de cumpărare, potrivit barometrului GfK publicat vineri. Cu toate acestea, efectele conflictului din Orientul Mijlociu continuă să ”afecteze tendința generală și rămân vizibile în încrederea consumatorilor”, a remarcat Rolf Burkl, expert la GfK.

Din acest motiv, Banca Centrală se așteaptă ca economia germană să stagneze în trimestrul curent, în timp ce Comisia Europeană și-a redus, joi, în mod semnificativ previziunile de creștere pentru Germania pentru acest an, până la 0,6%, adică la jumătate din nivelul anticipat în noiembrie.

La rândul său, Berlinul mizează în acest an pe o creștere a PIB-ului de 0,5%.

După un an de mandat, guvernul cancelarului Friedrich Merz se află la cel mai scăzut nivel de încredere, din cauza creșterii prețurilor la energie, a reformelor nepopulare și a diviziunilor interne din cadrul coaliției dintre conservatori și social-democrați.