Mercedes-Benz accelerează cursa pentru conducere autonomă urbană în Europa şi pregăteşte lansarea sistemului în Germania până la sfârşitul anului

Mercedes-Benz vrea să lanseze până la sfârşitul anului sistemul său de conducere asistată urbană în Germania, intrând în competiţie directă cu Tesla şi BMW pentru dezvoltarea tehnologiilor autonome pe străzile europene, transmite Reuters.

Constructorul german a anunţat că sistemul MB.DRIVE ASSIST PRO va fi disponibil iniţial în anumite oraşe din Germania de la finalul lui 2026, urmând o extindere la nivel naţional începând din 2027.

Directorul tehnologic al companiei, Joerg Burzer, a declarat că obiectivul Mercedes este să rămână „în avangarda competiţiei globale” în domeniul condusului asistat şi automatizat.

Sistemul este deja disponibil în China din 2025, iar lansarea pe piaţa din Statele Unite este programată pentru acest an.

În paralel, Tesla încearcă să obţină aprobări pentru sistemul său „Full Self-Driving” în Uniunea Europeană, după autorizaţiile iniţiale primite în Ţările de Jos şi Lituania.

Şi BMW pregăteşte lansarea unui sistem similar de condus automatizat urban în Germania până la sfârşitul anului, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei.

Mercedes a precizat că lucrează împreună cu Ministerul Transporturilor din Germania şi cu autoritatea rutieră KBA pentru a accelera introducerea tehnologiei pe piaţă.

Primele oraşe în care va fi introdus sistemul vor fi Stuttgart şi München.

Tehnologia, dezvoltată în parteneriat cu Nvidia, permite navigarea prin trafic urban, schimbarea benzilor şi gestionarea semafoarelor, însă şoferul trebuie să rămână atent şi pregătit să intervină.

Constructorii auto limitează în prezent majoritatea funcţiilor autonome la autostrăzi, unde traficul este mai predictibil. Oraşele sunt considerate mult mai dificile pentru sistemele automate, din cauza pietonilor, bicicliştilor şi situaţiilor neprevăzute.