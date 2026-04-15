Grație energiei fotovoltaice, Germania nu va mai avea nevoie să importe nouă nave încărcate cu gaze lichefiate

Producția de energie fotovoltaică a Germaniei ar urma să crească în mod semnificativ în această vară, ceea ce va ajuta la protejarea Europei de unele dintre consecințele războiului din Iran, deoarece va reduce importurile de gaze naturale lichefiate, transmite Bloomberg.

Producția instalațiilor fotovoltaice de pe cea mai mare piață energetică din Europa ar urma să se situeze la o medie de aproximativ 16,5 GW din aprilie până în septembrie, în creștere cu aproximativ 31% față de anul precedent, conform datelor BloombergNEF. Aceasta va reduce cu aproximativ 29% cantitatea de gaze necesară pentru producerea de electricitate în aceeași perioadă, echivalentul a aproximativ nouă nave încărcate cu gaze lichefiate.

Numărul de panouri fotovoltaice din Germania va crește cu 15% în acest an, o majorare ce va ajuta la atenuarea concurenței cu cumpărătorii asiatici de gaze lichefiate, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu împinge în sus prețurile. Producția suplimentară de energie regenerabilă ar trebui să ofere, de asemenea, un respiro, în timp ce Europa își reumple depozitele epuizate de gaze, înainte de iarna viitoare.

Analiștii de la BloombergNEF estimează că, grație creșterii producției de energie fotovoltaică în Germania, producția de electricitate pe bază de gaze ar urma să scadă până la un minim de aproximativ 2,5 GW în luna iulie. De asemenea, producția de electricitate pe bază de cărbune, care joacă încă un rol important în mixul energetic al Germaniei, este așteptată și ea să scadă cu aproximativ 63%, până la aproximativ 3,2 GW între aprilie și septembrie.

Totuși, gazele vor rămâne esențiale pentru echilibrarea sistemului energetic al Germaniei și stabilirea prețurilor la electricitate, în special atunci când producția de energie regenerabilă este la un nivel scăzut.