Grindeanu: Nicușor Dan, spre deosebire de Ilie Bolojan, a înțeles să fie echilibrat în această perioadă

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, că nu a colaborat ”dincolo de cadrul instituțional” cu șeful statului, Nicușor Dan, dar că acesta, spre deosebire de premierul interimar Ilie Bolojan, a înțeles ”să fie echilibrat” în această perioadă.

”Eu și PSD n-am avut niciun fel de colaborare cu Nicușor Dan, iar eu, personal, în toată istoria, dacă vreți, am fost adversari. În afară de turul doi, anul trecut, când eu l-am votat, aproape toți colegii mei bănuiesc că au făcut acest lucru, în finala cu Simion. Dar de aici până a spune că există colaborări din acestea, dincolo de cadrul instituțional, e o mare, mare prostie. În schimb, ce pot să vă spun e că Nicușor Dan, spre deosebire de Ilie Bolojan, a înțeles să fie echilibrat în această perioadă. Ilie Bolojan n-a înțeles că e prim-ministru cu voturile PSD”, a declarat Grindeanu la DIGI 24.

El a subliniat că pentru a fi premier al unei coaliții trebuie ”să fii dispus la dialog”.

”El, dacă era să fie ales prim-ministru cu voturile PNL, al cărui președinte este, avea 15% din Parlament. Nu mai mult. PNL a ieșit la alegeri pe locul 3. Înțeles, uităm lucrurile, dar românii au dat PSD-ul pe primul loc. Ca să fii premier al unei coaliții, trebuie să te caracterizeze și altceva, în afară de încrâncenare. Și anume, să fii dispus la dialog. Că n-ai câștigat alegerile, ba chiar ai ieșit pe locul 3 și ești prim-ministru al unei coaliții formate din patru partide plus grupul minorităților. Lucrul acesta, în acest an, Ilie Bolojan nu l-a înțeles și a mers comportându-se ca și când PNL a câștigat singur alegerile”, a spus Sorin Grindeanu.