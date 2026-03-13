Guvernul a aprobat proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2026

Guvernul a aprobat, în ședința extraordinară de joi seara, proiectul de lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

Potrivit unui comunicat al Executivului, bugetul asigurărilor sociale pe anul 2026 este construit cu venituri totale de 159.129,5 milioane lei, din care 158.743 milioane lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,8%) și 386,5 milioane lei aferente sistemului asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale (0,2%).

Subvenția primită de bugetul asigurărilor sociale de stat de la bugetul de stat este în sumă de 31.419,2 milioane lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat sunt de 158.908,9 milioane lei, din care 158.743 milioane lei pentru sistemul public de pensii (99,9%) și 165,9 milioane lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (0,1%).

Fondurile destinate plății pensiilor din sistemul public de pensii pentru anul 2026 sunt în sumă de 154.755 milioane lei, respectiv 7,6% din PIB.

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru șomaj pentru anul 2026 au fost estimate la 4.030 milioane lei, din care 3.412,8 milioane lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj (84,7%) și 617,1 milioane lei aferente fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (15,3%), precizează sursa citată.

Prin bugetul asigurărilor pentru șomaj s-a prevăzut, în anul 2026, finanțarea unor cheltuieli în sumă totală de 3.425,7 milioane lei, din care 3.038,4 milioane lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj (88,7%) și 387,3 milioane lei fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (11,3%), arată Executivul.

Sistemul asigurărilor pentru șomaj este programat pentru anul 2026 cu un excedent în sumă de 374,4 milioane lei, iar Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale este programat cu un excedent de 229,8 milioane lei.

Proiectul de lege a fost adoptat de Guvern și urmează să fie transmis vineri dimineața spre dezbatere și aprobare Parlamentului.