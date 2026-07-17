Guvernul Franței vrea să țină sub control cheltuielile în 2027, în încercarea de a redresa finanțele publice

Guvernul Franței intenționează să îngrădească sever creșterea majorității cheltuielilor publice în 2027, sporirea cheltuielilor din domeniul apărării și a costurilor de împrumut consumând o pondere mai ridicată din buget, arată datele publicat joi privind limitele de cheltuieli, transmite Reuters.

Conform Ministerului de Finanțe, cheltuielile statului și ale agențiilor guvernamentale vor ajunge la 708,4 miliarde de euro (812,2 miliarde de dolari) anul viitor, iar miniștrii au fost instruiți să țină creșterea majorității cheltuielilor departamentale sub nivelul inflației.

Instituția se așteaptă ca anul viitor cheltuielile cu dobânzile aferente datoriilor să crească la 74,2 miliarde de euro, de la 64,8 miliarde de euro în 2026, în timp ce cheltuielile din domeniul apărării vor crește cu 6,4 miliarde de euro, în linie cu legea planificării apărării din Franța.

Excluzând apărarea, bugetele ministerelor vor crește cu doar 1,5 miliarde de euro, a informat Ministerul de Finanțe, subliniind eforturile Guvernului Franței de a ține sub control cheltuielile, în încercarea de a redresa finanțele publice, după ce în 2025 s-a înregistrat un deficit de 5,1% din PIB și o datorie de 115,9% din PIB.

‘Acesta reprezintă un efort considerabil pentru Guvern. Dacă nu facem nimic, deficitul se va adânci semnificativ în 2027’, a afirmat ministrul pentru Buget, David Amiel, la postul de radio franceinfo.

Pe lângă sporirea cheltuielilor din domeniul apărării, cresc ușor cheltuielile din domeniul educației, mediului, securității și justiției. Cheltuieli pentru politicile de ocupare a forței de muncă sunt reduse cu 2,8 miliarde de euro iar cheltuielile cu ajutorul de dezvoltare sunt de asemenea în declin.

Ca mai mare presiune asupra bugetului o reprezintă cheltuielile pentru protecția socială. Acestea ar urma să crească cu 17 miliarde de euro‚ la 838,3 miliarde de euro în 2027.

Presiunile asupra finanțelor publice complică sarcina Guvernului de a publica proiectul de buget pe 2027, pe fondul sporirii temerilor că povara datoriei Franței, de 3.500 miliarde de euro, ar putea continua să crească.