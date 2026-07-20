Recolta de grâu a Franței ar urma să scadă cu 7,6% în acest an, din cauza caniculei

Recolta de grâu moale a Franței este așteptată să scadă până la 30,80 milioane de tone în acest an, ceea ce înseamnă un declin de 7,6% față de 2025, în contextul în care seceta a afectat randamentele celui mai mare producător de cereale din Uniunea Europeană, a anunțat luni firma de consultanță Argus Media, transmite Reuters.

Începând din luna mai, Franța este afectată de valuri de căldură extremă, care se adaugă unei primăveri secetoase, după ploile în exces care în iarnă au căzut în jumătatea vestică a țării.

Analiștii de la Argus Media prognozează că în acest an randamentul culturilor de grâu în Franța va fi unul de 6,67 tone la hectar, cu 6,5% sub media din ultimii 10 ani, care exclude cele mai mari și cele mai mici valori din această perioadă. Pe de altă parte, vremea uscată și extrem de caldă a accelerat maturitatea culturilor și a susținut calitatea acestora, astfel că nivelurile de proteine, greutatea mare și umiditatea scăzută ar urma să ajute grâul francez să îndeplinească cerințele de export, a precizat Argus.

Estimarea firmei de consultanță s-a bazat pe un studiu de teren efectuat între 13 și 17 iulie, care a acoperit peste 90% din suprafața cultivată cu grâu moale a Franței.

Conform prognozelor oficiale, publicate săptămâna trecută de Ministerul francez al Agriculturii, producția de grâu din acest an ar urma să se situeze la 32 de milioane de tone, fiind cu 4% mai mică decât cea de anul trecut. Oficiul de statistică din cadrul Ministerului, Agreste, se așteaptă la un randament mediu de 6,93 tone de grâu pe hectar, în scădere de la 7,42 tone pe hectar în 2025.

Franța este cel mai mare producător de grâu din Uniunea Europeană și unul dintre cei mai mari exportatori de grâu din lume, ceea ce face ca recolta sa să fie un punct de referință pentru piețele globale de cereale.

În ultimele sale prognoze lunare, Consiliul Internațional al Cerealelor (IGC) a lăsat neschimbată estimarea privind recolta globală de grâu din 2026/27, dar și-a revizuit previziunile pentru producția globală de porumb cu 4 milioane de tone, până la 1,306 miliarde de tone. ‘Perspectivele pentru recolta de porumb din 2026/27 au fost afectate negativ de valuri de căldură succesive în anumite părți ale Europei’, a declarat IGC. Acest organism și-a redus prognozele privind recolta de porumb a Franței la nouă milioane de tone, față de o estimare anterioară de 12 milioane de tone.

Asociația europeană pentru comerțul cu cereale, Coceral, și-a revizuit și ea estimările privind recolta de porumb a UE, invocând pagubele provocate de vremea în Franța și Ungaria.