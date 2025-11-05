Hanga, despre AI: Modul de viață nu trebuie să se schimbe fundamental; să păstrăm diversitatea de opinii

Modul de viață al oamenilor nu ar trebui să fie schimbat fundamental de evoluția Inteligenței Artificiale, în timp ce diversitatea opiniilor ar trebui păstrată, a afirmat miercuri Radu Hanga, președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București (BVB), în cadrul unei dezbateri organizate de HumAInitty.

‘Într-un fel ne îndreptăm spre o lume în care adevărurile sunt deja scrise într-o carte. Rămâne la latitudinea noastră să ne gândim dacă adevărurile sunt adevăruri sau nu. (…) Deci, impactul va fi probabil major în tot ceea ce înseamnă viața noastră și cred că e greu să-l evaluăm acum. Piața de capital trăiește, printre altele, pe bază de ‘research’. În momentul în care companiile publică rezultate financiare trimestriale, anuale, toate acelea sunt publice. Le-am văzut cu toții, sunt într-un tabel. Dar rapoartele astea sunt foarte tehnice. Un ‘tool’ AI poate ușor să ia un raport de genul ăsta, și să-l transforme într-un articol de o sută de cuvinte, scris foarte simplu și pe înțelesul tuturor, fiindcă sunt niște aplicații simple. Esențial este ca modul nostru de viață să nu se schimbe în mod fundamental și să păstrăm această diversitate de opinii. Adică să avem în continuare oameni care gândesc în mod diferit cu privire la un lucru și continuă să dezbată între ei’, a spus Hanga.

El a adăugat că tehnologia este asociată în mod natural cu globalizarea, ‘cu desființarea frontierelor’. Președintele BVB spune că este importantă alegerea între cele două noțiuni. ‘Cum putem să balansăm între cele două noțiuni, respectiv noțiunea de lume cu frontiere și noțiunea de tehnologie fără frontiere?’, s-a întrebat retoric Hanga.

O dezbatere deschisă între profesioniști privind viitorul forței de muncă și al leadershipului în era inteligenței artificiale are loc miercuri în organizarea HumAInitty, la București.

Potrivit organizatorilor, marile companii de consultanță estimează că, până în 2030, aproximativ 30% din orele de muncă actuale vor fi automatizate, iar companiile care valorifică la maximum potențialul talentelor pot genera de până la de trei ori mai mult venit per angajat față de media pieței.

HumAInity 2025 aduce împreună peste 100 de lideri din business, directori și manageri HR, profesioniști din tehnologie și dezvoltare organizațională, precum și pe toți cei care își doresc să înțeleagă cum se construiește viitorul pieței muncii în era inteligenței artificiale.

Printre vorbitorii anunțați se numără Andreea Stănescu – Head of Business Management, Infrastructure & Cloud, Site Lead Romania, London Stock Exchange; Ciprian Todea – Expert AI și antreprenor și Dr. Andrei Stupu – Fullbrigh Doctoral Research la Harvard, Intelligence.

Printre temele principale dezbătute în cadrul HumAInity 2025 se află tendințele economice și de piață care modelează forța de muncă în era AI, unde liderii discută despre construirea unor medii în care oamenii și tehnologia colaborează eficient, etica în era AI, colaborarea intergenerațională într-un mediu AI-driven și dezbaterea momentului, ‘AI înlocuiește oamenii?’.