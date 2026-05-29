Băncile europene ar putea elimina 20% din posturi pe fondul răspândirii AI, estimează analiștii Morgan Stanley

Răspândirea rapidă a inteligenței artificiale ar putea permite băncilor europene să își reducă efectivele de personal cu până la o cincime pe ‘termen scurt’, potrivit analiștilor băncii americane Morgan Stanley, transmite Bloomberg.

AI va duce la creșteri estimate ale productivității de 30%, au calculat analiștii de la Morgan Stanley, într-un raport publicat joi. Acest fenomen ar putea duce la reduceri de posturi cuprinse între 10% și 20% în următorii cinci ani, au precizat ei, adăugând că o mare parte din restructurări va fi realizată prin plecări voluntare, inclusiv pensionări.

Mulți directori de bancă au recunoscut că AI va schimba unele locuri de muncă pe măsură ce firmele încep să implementeze această tehnologie în diferite funcții.

Recent, grupul bancar britanic Standard Chartered Plc a anunțat că va elimina aproape 8.000 de posturi în domeniul suport în următorii patru ani și a legat acest lucru de AI. Directorul Bill Winters a declarat că planul va afecta ‘capitalul uman cu valoare mai mică’, deși ulterior și-a cerut scuze pentru cuvintele folosite.

O altă mare bancă britanică, HSBC Holdings Plc, analizează și ea posibilitatea de a elimina aproximativ 20.000 de locuri de muncă, plecând de la ipoteza că inteligența artificială o va ajuta să reducă dimensiunile echipelor care asigură funcții de tip middle și back office, a dezvăluit Bloomberg la începutul acestui an.

Săptămâna trecută, directorul general de la banca germană Commerzbank AG, Bettina Orlopp, a declarat că inteligența artificială va duce la economii de costuri în valoare de aproximativ 350 de milioane de euro, în câțiva ani.

Reducerile de posturi prognozate de analiștii de la Morgan Stanley ar genera economii de costuri în valoare de aproximativ 4% până la 9% din total. Analiștii au mai spus că inteligența artificială oferă potențialul de a crește veniturile, de exemplu, ajutând băncile să identifice ce produse să ofere fiecărui client. Băncile care dispun de platforme integrate de retail, economii, asigurări și gestionarea averilor sunt mai pregătite pentru a profita de această tendință, susțin economiștii.