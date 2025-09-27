H&M se va extinde în Brazilia și India

Grupul suedez Hennes & Mauritz AB (H&M) caută să se extindă pe piețele emergente, cum ar fi Brazilia și India, deoarece în Europa, regiunea sa de bază, se reduc cheltuielile de consum, iar taxele vamale americane afectează cererea în SUA, a anunțat directorul general Daniel Erver, transmite Reuters.

Extinderea în diverse regiuni face parte din strategia celui de-al doilea mare retailer de îmbrăcăminte din lume de a-și redresa performanțele și a-și spori profitabilitatea prin îmbunătățirea atractivității mărcii și implementarea mai rapidă a celor mai recente tendințe din modă.

Al doilea mare retailer de îmbrăcăminte din lume a înregistrat, în perioada martie-mai 2025, un profit operațional de 5,91 miliarde de coroane suedeze (627 milioane de dolari), față de un nivel de 5,88 miliarde de coroane suedeze previzionat de analiști. Marja de profit s-a situat la 10,4%, de la 11,9% în urmă cu un an.

Compania încearcă să facă față concurenței din partea grupului spaniol Inditex și a platformei online Shein.

În august, H&M a deschis primul său magazin în Brazilia, într-un mall din Sao Paulo. Alte două unități urmează să fie inaugurate în noiembrie, și încă patru în 2026 – inclusiv în Rio de Janeiro.

‘În unele din aceste piețe vedem mari oportunități de creștere, una fiind Brazilia, în general America Latină are o evoluție bună, iar alta este India’, a declarat Erver pentru Reuters. Acesta și-a exprimat prudența față de cererea în SUA, taxele vamale determinând unii retaileri să majoreze prețurile, pe fondul scăderii încrederii consumatorilor. SUA sunt a doua mare piață a H&M după Germania, fiind responsabilă anul trecut pentru 13% din vânzările grupului.

În America Latină compania va deschide magazine în Venezuela și Paraguay, după ce a inaugurat unul luna aceasta în San Salvador.

Expansiunea în Brazilia și în alte piețe emergente vine într-un moment în care H&M și-a redus semnificativ prezența pe plan global. De la nivelul de vârf din 2019, numărul magazinelor H&M pe plan mondial a scăzut cu 19%, la 31 august fiind 4.118 unități, cel mai redus din 2016. Și Inditex a redus numărul magazinelor la 5.528, la 31 iulie.

Pe lângă intrarea pe noi piețe, H&M deschide magazine de lux în zone ca Le Marais (Paris) și Huaihai Road (Shanghai), pentru clienții înstăriți.

După două trimestre consecutive de scădere a câștigurilor, profitul operațional al H&M în perioada iunie – august 2025 a urcat la 4,91 miliarde de coroane suedeze (523 milioane de dolari), de la 3,51 miliarde de coroane suedeze în urmă cu un an. Analiștii se așteptau la un profit operațional de 3,68 miliarde de coroane suedeze.

În schimb, vânzările au scăzut de la 59 la 57 miliarde de coroane suedeze, în timp ce analiștii estimau un nivel de 56,8 miliarde de coroane suedeze.