Narendra Modi cere populaţiei şi companiilor din India să reducă consumul de combustibil, pe fondul exploziei preţurilor globale la energie

Premierul indian Narendra Modi a făcut duminică apel la populaţie şi mediul de afaceri să reducă consumul de combustibil şi să reintroducă munca de acasă acolo unde este posibil, în contextul creşterii puternice a preţurilor globale la energie, relatează Reuters.

Liderul Indiei a declarat că reducerea consumului de benzină şi motorină este necesară pentru a limita presiunile asupra rezervelor valutare ale ţării, afectate de scumpirea petrolului pe pieţele internaţionale.

Apelul vine pe fondul crizei energetice provocate de războiul cu Iran şi al perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz, rută strategică prin care tranzitează o mare parte din exporturile mondiale de petrol.

India este unul dintre cei mai mari importatori de energie din lume şi depinde masiv de petrolul din Orientul Mijlociu. Creşterea cotaţiilor internaţionale pune presiune asupra balanţei comerciale şi asupra monedei naţionale.

Comentariile lui Modi reflectă îngrijorările tot mai mari ale marilor economii asiatice privind securitatea energetică şi impactul economic al conflictului din Orientul Mijlociu.