Brazilia elimină taxa pe achizițiile de pe site-uri precum Shein sau Temu

Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a eliminat marți o taxă, pe care el însuși o introdusese, aplicată cumpărăturilor cu o valoare sub 50 de dolari efectuate prin intermediul platformelor de comerț online, un gest față de consumatori cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale, notează AFP.

În 2024, Lula a instituit o taxă de 20%, numită ‘taxa pe bluzițe’, asupra tranzacțiilor efectuate pe site-uri precum cele chinezești Shein sau Temu.

Opoziția de dreapta a acuzat guvernul că majorează taxele în detrimentul celor mai modeste clase sociale.

Însoțit de mai mulți miniștri, Lula a abrogat oficial această taxă care inițial era temporară, dar a devenit permanentă în urma unui vot în Senat două luni mai târziu.

Nepopulară în rândul consumatorilor, aceasta s-a bucurat, totuși, de sprijinul industriei braziliene, în special al sectorului textil care criticase concurența produselor low-cost importate prin intermediul platformelor străine.

Potrivit guvernului, această taxă a fost eficientă pentru a lupta împotriva contrabandei.

‘Am reușit practic să o eliminăm, (…), așa că putem face un pas suplimentar’ și să abrogăm această taxă, a declarat secretarul Trezoreriei, Rogério Ceron.

Acest anunț a fost făcut cu mai puțin de cinci luni înainte de alegerile prezidențial, la care Lula, 80 de ani, candidează pentru un al patrulea mandat.

El urmează se confrunte cu senatorul Flavio Bolsonaro, 45 de ani, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro care ispășește în prezent la domiciliu o pedeapsă cu închisoarea pentru tentativă de lovitură de stat.

Ultimele sondaje îi arată pe Lula și Flavio Bolsonaro la egalitate, mai scrie AFP.