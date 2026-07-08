IGU: Comerțul mondial cu gaze lichefiate a atins un nivel record în 2025

Comerțul mondial cu gaze naturale lichefiate (GNL) a atins un nivel record anul trecut, pe măsură ce exporturile puternice din SUA și creșterea importurilor europene au compensat achizițiile mai slabe din Asia, arată un raport publicat marți de Uniunea Internațională a Gazului (IGU), transmite Bloomberg.

Cu toate acestea, IGU avertizează că războiul din Orientul Mijlociu ar putea duce la o contracție a comerțului cu gaze lichefiate în 2026. ‘Conflictul din Golf a deteriorat infrastructura de GNL, a umbrit perspectivele pentru proiectele din regiune și a expus cumpărătorii asiatici la incertitudinea fluxurilor și prețurilor mai mari’, a declarat președintele IGU, Andrea Stegher.

Potrivit raportului IGU, comerțul mondial cu gaze lichefiate a crescut anul trecut cu 6,3%, până la 436,98 milioane de tone, aceasta fiind cea mai rapidă rată de creștere înregistrată după 2022. Europa a înregistrat cea mai mare creștere a importurilor, cu 26,1 milioane de tone, până la 126,2 milioane de tone, pe măsură ce bătrânul continent și-a refăcut rezervele și a înlocuit livrările mai mici de gaze rusești.

Cu toate acestea, Asia Pacific a rămas cea mai mare regiune importatoare de gaze lichefiate, în condițiile în care a primit 168,7 milioane de tone de GNL, chiar dacă, față de 2024, importurile au scăzut cu 9,2 milioane de tone.

China a rămas cel mai mare importator de GNL din lume, cu 69,77 milioane de tone, dar importurile gigantului asiatic au scăzut cu 8,9 milioane de tone față de anul precedent. Japonia a fost al doilea cel mai mare importator de gaze lichefiate, cu 67,37 milioane de tone, în timp ce Coreea de Sud și-a majorat importurile cu 1,7 milioane de tone, până la 48,67 milioane de tone.

Raportul IGU scoate în evidență apariția unor tendințe divergente în Asia, în condițiile în care importurile de GNL ale Chinei au scăzut din cauza ofertei interne mai puternice și a importurilor mai mari de gaze naturale prin conducte din Rusia, în timp ce producția mai scăzută în anumite părți ale Asiei de Sud-Est a sporit dependența de achizițiile de gaze lichefiate de pe piața spot.

În ceea ce privește exporturile de gaze lichefiate, SUA au rămas cel mai mare exportator mondial, cu 110,74 milioane de tone, urmate de Qatar cu 81,51 milioane de tone și Australia cu 80,32 milioane de tone.

Uniunea Internațională a Gazului (IGU) are peste 130 de membri în întreaga lume, reprezentând mai mult de 90% din piața globală a gazelor.