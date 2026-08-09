Chisăliță: Situația pe piața gazelor va fi mai tensionată în iarnă

România se va confrunta în sezonul rece 2026-2027 cu o situație mai tensionată pe piața gazului, nu neapărat cu o criză, în contextul în care nivelul de depozitare atât la noi, cât și în Europa, înseamnă o pondere mult mai mică decât în anii trecuți, ceea ce ar putea duce la o majorare a prețurilor la facturile de curent electric și cu 20%, a declarat, pentru AGERPRES, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

Întrebat dacă estimează o criză a gazelor în sezonul rece, Chisăliță a răspuns că nu va fi neapărat o criză, ci o situație mai tensionată decât a fost iarna trecută, din trei ‘perspective’.

‘Prima – există anumite prognoze care arată că iarna următoare va fi mai grea decât aceea din 2025 – februarie 2026. A doua problemă este tendința evoluției prețului pe piețele internaționale, în primul rând pe TTF (indice de referință pentru gazele naturale – n.r.), care arată prețuri mult mai mari decât în iarna precedentă. A treia chestiune importantă este nivelul de depozitare. Nivelul gazelor înmagazinate în momentul de față atât în lume, cât și în Europa, înseamnă o pondere mult mai mică decât anii trecuți. Or, toate aceste elemente ar putea duce la o iarnă mai grea decât ultima, respectiv un risc mai mare și prețuri mai mari’, a explicat specialistul în energie.

Președintele AEI se așteaptă la o creștere a prețurilor la facturile electrice, mai ales că furnizorii vor trimite noile oferte consumatorilor.

‘Anul trecut, liberalizarea pieței de energie s-a făcut în august. Majoritatea contractelor au fost pe un an. Suntem în situația ca anumite companii de furnizare a energiei electrice să trimită oferte care țin seama de istoricul anului respectiv. Ce am avut noi în ultimele șase luni? Am avut al doilea cel mai mare PZU (piața pentru ziua următoare – n.r.) din Europa, după Italia. Asta înseamnă costuri pe care companiile le-au plătit, pentru că acestea vin, în general, cu prețuri fixe care acoperă diverse riscuri și costuri. Costurile se recuperează anul următor din ofertele-preț. A doua problemă este criza fără precedent din sistemul energetic, care este decontată de furnizori, urmând ca aceștia să-și recupereze banii din ofertele viitoare. În ultimul rând, astfel de situații determină o abordare prudențială din partea companiilor, în sensul că vin cu prime de risc care acoperă eventuale situații similare care s-ar întâmpla anul următor’, a susținut acesta.

În opinia sa, prețurile ar putea crește cu sume cuprinse între 3-5% și 20%, în funcție de scenariul din perioada august 2026 – iulie 2027.

‘O analiză pe care am făcut-o săptămâna trecută arată că există trei scenarii probabile pentru perioada următoare, august 2026 – iulie 2027. Cele trei scenarii iau în considerare un scenariu optimist în care noi previzionăm o creștere în oferte a prețului cu 3-5%. Această abordare pleacă de la ceea ce s-a întâmplat în primele șase luni din 2026 din perspectiva evoluției PZU, dar și o situație, să zicem optimistă. Adică vom trece cu brio, nu cu foarte mari emoții, nu cu foarte mari evoluții și creșteri ale prețului în această perioadă, august, în care suntem în criză. Un scenariu optimist pleacă de la ideea că vom avea o criză de circa trei săptămâni, care va veni cu o cerere mai mare decât oferta, însemnând prețuri mari pe PZU. Asta înseamnă costuri mai mari cu echilibrarea. Estimările noastre sunt că în cazul acestui scenariu discutăm de o creștere cu 10-15% a ofertelor pe care le avem față de ceea ce există în momentul de față ca și preț mediu’, a spus Chisăliță.

Un al treilea scenariu este cel care ia în considerare, atât criza energetică din acest moment, dar și o situație în care ar fi probleme și cu depozitele de gaze în iarnă.

‘Un al treilea scenariu pe care l-am analizat este cel care ia în considerare, atât criza energetică din acest moment, o criză care din punctul nostru de vedere înseamnă trei săptămâni cu echilibrări la limită, prețuri mari pe energie electrică achiziționată din import, dar și o situație puțin discutată și anume că vom avea depozite de gaze parțial umplute. Va fi o situație nu foarte bună în iarna 2026-2027, cu o ofertă mai mică pe gaze naturale și prețuri mai mari care se vor răsfrânge inclusiv în prețul energiei electrice și care înseamnă oferte care vor fi mai mari cu 15-20% în scenariul pesimist pentru perioada următoare’, a adăugat președintele Asociației.