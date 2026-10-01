Ilie Bolojan: Soluția este în mâna președintelui României

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a declarat miercuri că este responsabilitatea președintelui Nicușor Dan să organizeze consultări cu partidele și să facă o propunere pentru soluționarea crizei politice.

‘Alegerile anticipate nu sunt o soluție magică la toate problemele, dar în situația în care nu se ajunge la o soluție – dar eu cred că se poate ajunge – atunci este singura formulă prin care poți să duci lucrurile mai departe. Este o procedură pe care au aplicat-o și alte țări. Nu s-a aplicat doar în România. (…) Soluția este în mâna președintelui României, pentru că a făcut toate consultările. Noi ceea ce am putut face am făcut. A fost și un test al limitelor pe care le avem cei din centru dreapta. Avem o capacitate de a aduna 40% din voturi’, a afirmat Ilie Bolojan, într-o emisiune la Digi 24.

Ilie Bolojan a menționat că, după căderea celui de-al doilea guvern propus, pot fi organizate alegeri anticipate.

El a arătat că, în perioada următoare, PNL va căuta să își adapteze pozițiile în baza discuțiilor cu USR și UDMR.

‘Practic, avem două guverne care au fost în situația asta și practic se pot organiza alegeri anticipate, ceea ce nu mai permite tărăgănarea nominalizării unui premier și prelungirea acestei stări de incertitudine, care nu este bună pentru România. Președintele României are din acest moment o pârghie foarte importantă – sau să nominalizeze un premier cât mai repede posibil, și înțeleg că asta a anunțat, sau să convoace alegeri anticipate. Sau în condițiile în care îi avertizează pe parlamentari cu privire la faptul că e ultimul premier pe care îl mai desemnează – și dacă și acesta cade înseamnă că va convoca alegeri anticipate – sunt convins că o bună parte din parlamentari se vor gândi de două ori când vor vota’, a spus el.

Potrivit lui Bolojan, faptul că Guvernul Mureșan nu a obținut votul de învestitură nu reprezintă ‘un eșec’, ci o ‘procedură împlinită’.

În acest sens, el a precizat că PNL a tratat cu responsabilitate desemnarea făcută de președintele României.

‘E un semn de asumare a răspunderii ca atunci când ești desemnat în această funcție să faci ceea ce ține de tine. Am prezentat un program, o viziune pentru România, care arată ce se poate face în perioada următoare, în așa fel încât să nu irosim eforturile care au fost făcute în ultimul an’, a punctat prim-ministrul interimar, președinte al Partidului Național Liberal.