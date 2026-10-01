Nicușor Dan: Poate că noi, cei din țară, trebuie să învățăm de la cei ce au ales să trăiască în afară

Președintele Nicușor Dan a afirmat miercuri, la o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Republica Cehă, că există asociații care promovează cultura și limba română, iar românii din țară ar trebui să învețe de la cei care trăiesc în diaspora.

‘Îmi face o mare plăcere, onoare să fiu cu dumneavoastră aici. Am auzit de bine. Mi s-a spus că românii din Cehia sunt serioși, muncitori, poziții importante și o carte de vizită bună pentru România. Mulțumesc pentru asta! Am auzit de asemenea că există asociații interesante care promovează cultura română, care promovează limba română. Poate că noi, cei din țară, trebuie să mai învățăm (…) de la cei care au ales să trăiască în afară. Înțeleg că parohia românească are un rol în structurarea comunității. Este importantă această legătură, e importantă această asociație de prietenie și această comunitate de limbă, limba cehă predată la universitate în România, limba română predată la universitate în Cehia, pentru că aparținem unui același spațiu geografic și trăim într-o epocă dominată de economic, în care dimensiunea contează’, a spus șeful statului, la întâlnirea cu români din Republica Cehă.

Acesta a evidențiat expertiza acumulată de reprezentanții comunităților românești din afară și a făcut un apel la colaborare.

‘Și întrebarea pe care o pun de fiecare dată când mă întâlnesc cu reprezentanți ai comunităților românești din afară este cum putem să colaborăm. În mod evident, dumneavoastră ați acumulat o expertiză de care noi avem nevoie. În societatea românească, fie că e aici, fie că e în țară, fie că e în afară, există puncte de expertiză. Întrebarea este cum să reușim să facem să punem aceste energii împreună și să reușim să avem toți împreună o direcție. Cam asta este, în opinia mea, dilema principală a românilor și nu doar de 37 de ani. Și dacă aveți idei pentru această întrebare, avem aici consilierul pentru relații cu românii din afară, să încercăm să ne organizăm cumva, să încercăm ca asociațiile profesionale de aici, din New York, din Iași să colaboreze, să facem niște rețele profesionale, să încercăm să strângem împreună antreprenori, să încercăm să strângem împreună manageri, medici, astfel încât să definim acele strategii pe care, cu toată onestitatea, în momentul ăsta nu le avem. Deci, dacă putem să colaborăm în orice fel, nu așteptați să înceapă de la noi, vă așteptam să veniți către noi’, a spus președintele.

Șeful statului efectuează o vizită oficială la Praga, la invitația omologului ceh.