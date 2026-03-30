Indonezia: 70 de milioane de copii fără acces la reţelele sociale

Aproximativ 70 de milioane de copii sunt oficial privaţi de acces la reţelele sociale în Indonezia, după ce sâmbătă a intrat în vigoare o interdicţie pentru persoanele sub 16 ani, autorităţile avertizând platformele că nu va exista „niciun spaţiu de compromis”, relatează AFP.

Arhipelagul asiatic cu 284 de milioane de locuitori devine astfel cea mai recentă ţară din lume care a adoptat legislaţie pentru a-şi proteja populaţia tânără de efectele nocive temute ale expunerii la conţinutul captivant al platformelor.

Conturile aparţinând persoanelor cu vârsta sub 16 ani trebuie să înceapă să fie dezactivate începând de sâmbătă pe platformele aşa-numite „cu risc ridicat”, şi anume YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live (video live) şi Roblox.

X şi Bigo Live au aplicat deja această nouă reglementare şi au ridicat vârsta minimă de utilizare la 16 ani, respectiv 18 ani, a indicat vineri seara ministrul Comunicaţiilor, Meutya Hafid, chiar înainte de intrarea în vigoare a interdicţiei.

Celelalte platforme digitale trebuie „să-şi alinieze imediat produsele, funcţionalităţile şi serviciile la reglementările în vigoare”, a declarat ministrul în cadrul unei conferinţe de presă, afirmând că nu va exista „niciun spaţiu de compromis” pentru reţelele sociale care operează în Indonezia.

TikTok a asigurat vineri, într-un comunicat, că se angajează să respecte această nouă reglementare, inclusiv „prin luarea măsurilor adecvate în ceea ce priveşte conturile minorilor cu vârsta sub 16 ani”.

Guvernul indonezian nu a precizat însă cum intenţionează să controleze aplicarea acestei măsuri de interzicere. Platforme sunt responsabile de reglementarea accesului minorilor, iar nerespectarea acestor dispoziţii expune contravenienţii la o amendă sau chiar la suspendare.

– Concentrare –

„Poate că voi face şi alte activităţi, dar cred că o să le cer tatălui meu sau mamei mele să mă ajute să accesez aplicaţia”, în ciuda noilor reglementări, a declarat pentru AFP Bradley Rowen Liu, înainte de intrarea în vigoare a interdicţiei.

Utilizator frecvent al TikTok, copilul de 11 ani spune că poate petrece până la cinci ore pe zi pe telefonul său în timpul vacanţelor sau al weekendurilor.

Spre deosebire de majoritate, Maximillian, în vârstă de 15 ani, care recunoaşte că se simte „neproductiv” din cauza orelor petrecute pe reţelele de socializare, susţine interdicţia pentru ca „tinerii să se poată concentra mai mult pe studii”.

Mai multe ţări, printre care Australia, au înăsprit restricţiile de vârstă pe reţelele sociale, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la expunerea copiilor la conţinuturi nocive online şi la timpul excesiv petrecut în faţa ecranului.

În Statele Unite, un juriu a considerat miercuri că Instagram şi YouTube sunt responsabile pentru caracterul adictiv al platformelor lor şi pentru tulburările de sănătate mintală suferite în adolescenţă de o tânără din California, acordându-i acesteia despăgubiri de câteva milioane de dolari.

Meta (compania-mamă a Facebook şi Instagram) fusese deja condamnată marţi într-un alt verdict fără precedent, în New Mexico, unde a fost găsită vinovată că a pus în pericol în mod deliberat copiii, expunându-i la conţinuturi periculoase şi chiar la prădători sexuali.

În Regatul Unit, Camera Lorzilor a votat miercuri pentru a doua oară în favoarea unui amendament, pe care Camera Comunelor, cu majoritate laburistă, nu îl susţine, care vizează interzicerea reţelelor sociale pentru copiii sub 16 ani.

În Franţa, Senatul a început miercuri să analizeze interzicerea reţelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani, dorită de preşedintele Emmanuel Macron.