China: Vânzările mărcilor străine de telefoane au crescut cu 128,4% în noiembrie

Vânzările mărcilor străine de telefoane, inclusiv iPhone-ul de la Apple Inc, pe piața din China au crescut în ritm anual cu 124,8% în noiembrie, conform calculelor Reuters.

Calculele pe baza datelor furnizate de China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) arată că în noiembrie livrările de telefoane ale mărcilor străine în China au urcat la 6,93 milioane de unități.

Per total, vânzările de telefoane pe piața din China au crescut au crescut în ritm anual cu 1,9% în noiembrie, la 30,16 milioane de unități.

China este cea mai mare piață de telefoane mobile inteligente din lume.