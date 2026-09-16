BNR, INS și IRES realizează o cercetare privind finanțarea și consumul gospodăriilor populației

Banca Națională a României (BNR), Institutul Național de Statistică (INS) și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) realizează cercetarea statistică ‘Finanțarea și consumul gospodăriilor populației’ (FCGP), la care au fost selectate peste 12.000 de gospodării din 1.309 localități din toate județele țării, conform unui comunicat al BNR.

Cercetarea se desfășoară pentru prima dată în România, în perioada mai – decembrie 2026, în colaborare cu INS, și face parte din programul european Household Finance and Consumption Survey (HFCS), coordonat de Banca Centrală Europeană (BCE).

Prin această cercetare sunt colectate informații referitoare la veniturile, consumul, creditarea și economisirea unei gospodării, precum și la activele imobiliare sau financiare deținute, permițând analiza integrată a surselor de venit și a modului de distribuire a acestuia.

Utilizarea unei metodologii comune la nivel european permite, totodată, analizarea situației gospodăriilor din România în raport cu cea a gospodăriilor din celelalte state participante.

Potrivit BNR, situația financiară a unei gospodării nu poate fi înțeleasă exclusiv prin raportare la venituri, întrucât două gospodării cu venituri similare pot avea situații financiare diferite în funcție de bunurile deținute, nivelul economiilor și al datoriilor, cheltuieli sau capacitatea de a economisi.

Eșantionul cercetării a fost selectat de INS prin metode statistice, astfel încât rezultatele să reflecte cât mai fidel diversitatea gospodăriilor din România. Selecția gospodăriilor nu are legătură cu situația financiară particulară a acestora și nu este realizată în scopul verificării individuale a veniturilor, bunurilor sau datoriilor.

BNR subliniază că, într-o cercetare realizată pe un eșantion reprezentativ, gospodăriile selectate nu pot fi înlocuite cu alte gospodării care doresc să participe, fiecare gospodărie selectată reprezentând statistic un număr mai mare de gospodării cu caracteristici similare.

Informațiile furnizate sunt confidențiale și sunt utilizate exclusiv în scop statistic.

Colectarea datelor este realizată pentru BNR de către IRES, selectat în urma unei proceduri de achiziție publică. Operatorii de interviu IRES contactează gospodăriile incluse în eșantion și le oferă informațiile și sprijinul necesare pentru participarea la cercetare. Aceștia sunt autorizați în cadrul proiectului și se legitimează la contactarea gospodăriilor.

Participanților nu li se solicită efectuarea unor plăți și nici furnizarea către operatorul de interviu a parolelor, codurilor PIN sau a altor date de autentificare aferente conturilor bancare.

Identitatea operatorilor de teren poate fi verificată online, pe baza codului înscris pe legitimație, în secțiunea ‘Verificare operator’ de pe pagina dedicată proiectului.

BNR și IRES au pus la dispoziția gospodăriilor selectate mai multe modalități pentru obținerea de informații suplimentare și verificarea legitimității contactării.