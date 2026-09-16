Peste 1.500 de camere hoteliere noi vor fi disponibile în București până în 2028

Peste 1.500 de camere hoteliere noi urmează să fie disponibile în București până în 2028, pe fondul creșterii veniturilor hotelurilor din Capitală, care au avansat cu 5% în primul semestru din 2026 față de perioada similară a anului trecut și cu 25,2% față de perioada pre-pandemie, potrivit unei companii de consultanță imobiliară.

Noile dezvoltări vor acoperi toate segmentele de piață, de la midscale până la luxury, printre proiectele anunțate numărându-se Swissotel Bucharest, Hyatt House & Hyatt Place Nusco City, Ambasador Hotel The Julius Bucharest și hotelul din cadrul Promenada Mall, precizează Cushman & Wakefield Echinox.

În 2026 sunt programate pentru deschidere Hilton Garden Inn Militari și Tecadra Bucharest Handwritten Collection, care vor aduce împreună 225 de camere noi pe piață.

Conform sursei citate, piața hotelieră din București se aliniază tendinței pozitive observate în Europa Centrală și de Est. Regiunea CEE-6 (Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, România și Slovacia) a înregistrat o creștere medie a RevPAR (venitul pe cameră, n.r.) de 8,2% în primul semestru din 2026, susținută de majorarea tarifelor medii și a gradului de ocupare.

Comparativ cu perioada pre-pandemie, hotelurile din București și-au majorat tarifele medii zilnice (ADR) cu 27,7%, în timp ce gradul de ocupare s-a apropiat de nivelurile din 2019, diferența reducându-se la doar două puncte procentuale.

Evoluția din primul semestru al acestui an a fost determinată în principal de creșterea ADR cu 3,2%, dar și de avansul gradului de ocupare cu 1,9%.

Potrivit estimărilor Oxford Economics, numărul total al înnoptărilor turistice în București este așteptat să crească cu peste 8% în 2026, atât turiștii români, cât și cei internaționali depășind deja nivelurile înregistrate înainte de pandemie.

‘Piața hotelieră din București continuă să atragă atât investitori locali, cât și internaționali, care recunosc tot mai mult potențialul de creștere al capitalei României. Cu toate acestea, investitorii operează într-un context marcat de incertitudini politice, măsuri de consolidare fiscală și perspective economice mai prudente. Similar altor piețe din Europa Centrală și de Est, activitatea tranzacțională este susținută în principal de capitalul regional, în timp ce investitorii internaționali rămân selectivi și se concentrează pe active premium, cu fluxuri de venit stabile și potențial solid de creștere pe termen lung’, a declarat Alina Cazachevici, Partner, Head of Valuation & Advisory, Hospitality & Alternatives, CEE/SEE, Cushman & Wakefield, citată în comunicat.

Bucureștiul a atras investiții hoteliere de 46,3 milioane de euro în 2025, volum de aproape trei ori mai mare decât cel înregistrat în 2024

La nivel regional, volumul investițiilor hoteliere din CEE a rămas ridicat și în prima jumătate a anului 2026, susținut de condiții de finanțare mai competitive, inflație moderată și consolidarea capitalului local. În acest context, randamentele investiționale pentru activele hoteliere din București au rămas stabile în prima jumătate a anului, după o ușoară comprimare observată în 2025.

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