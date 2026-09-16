România a avut cea mai modestă creștere a costului cu mâna de lucru din UE în T2

Costul orar cu mâna de lucru în întreaga economie a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în UE, în trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu perioada similară din 2025, însă în rândul statelor membre cea mai modestă creștere a fost înregistrată în România (1,8%), potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Costul orar cu mâna de lucru cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. Datele Eurostat arată că, în România, costurile salariale au înregistrat o creștere anuală de 1,8% în trimestrul al doilea, cea mai mică din UE, iar costurile indirecte (non-salariale) au înregistrat un avans anual de 1,9%.

Avansul modest al costurilor cu forța de muncă în România se explică printr-o scădere cu 3% a costului orar al forței de muncă în sectorul de non-business, aceasta fiind cea mai puternică scădere din blocul comunitar.

Pe sectoare ale economiei, în România costul orar cu forța de muncă a crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în sectorul serviciilor, arată datele Eurostat.

Potrivit cifrelor publicate anterior de Institutul Național de Statistică, costul orar al forței de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creștere de 1,8% în trimestrul II din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar față de trimestrul anterior a fost mai mic cu 0,32%.

Comparativ cu același trimestru al anului precedent, costul orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităților economice.

Cele mai semnificative creșteri ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în construcții (5,71%), industria extractivă (5,63%), activități de servicii administrative și activități de servicii suport (5,33%), hoteluri și restaurante (4,99%), industria prelucrătoare (4,07%), respectiv în activități profesionale, științifice și tehnice (4,03%).

Comparativ cu trimestrul II din anul trecut, costul orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a scăzut cel mai mult în administrație publică (-5,79%), respectiv în învățământ (-4,70%).

Față de același trimestru al anului precedent, componenta cheltuielilor directe (salariale) cu forța de muncă a crescut în trimestrul II din 2026 cu 1,79%, iar componenta cheltuielilor indirecte (non-salariale) cu 1,90%.