INS: Cheltuielile de cercetare-dezvoltare în România au reprezentat doar 0,46% din PIB în 2024

Cheltuielile de cercetare-dezvoltare în România au reprezentat 0,46% din PIB în anul 2024, din care: 0,3% pentru sectorul privat și 0,16% pentru sectorul public, fiind cheltuiți 8,079 miliarde de lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), publicate luni.

Statistica oficială menționează că, la sfârșitul anului trecut, 50.579 salariați își desfășurau activitatea în cercetare-dezvoltare, în creștere cu 5,1% față de anul 2023. Dintre aceștia, 22.921 erau femei, respectiv 45,3%.

În anul 2024, din cele 8,079 miliarde de lei cheltuite pentru cele patru sectoare de performanță ale activității de cercetare-dezvoltare, 7,347 miliarde de lei au reprezentat cheltuieli curente (90,9%) și 732 milioane lei cheltuieli de capital, respectiv 9,1%.

După sursele de finanțare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare, în anul specificat, sursele furnizate de întreprinderi au avut cea mai ridicată pondere, respectiv 53,6%, urmate de fondurile publice (inclusiv fondurile publice generale universitare), respectiv 28,4%.

Pe surse de finanțare, cele mai mari sume provenite din fondurile publice au fost primite de unitățile din sectorul guvernamental, cu o pondere de 80,5%, urmate de unitățile din sectorul învățământ superior cu o pondere de 42,7%.

Sursele de finanțare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din străinătate au fost orientate în cea mai mare parte către unitățile din sectorul mediului de afaceri (63,6%), sectorul învățământ superior (21,6%) și sectorul guvernamental (14,2%).

La sfârșitul anului 2024, după nivelul de pregătire profesională al salariaților care au lucrat în activitatea de cercetare-dezvoltare, 44.370 salariați aveau studii superioare.

Din totalul salariaților implicați în activitatea de cercetare-dezvoltare, 38,8% au avut ca nivel de pregătire studii doctorale și programe postdoctorale, 48,9% au avut studii superioare de licență, master și/sau cursuri și studii postuniversitare și 12,3% alt nivel de pregătire (exclusiv superioară). Dintre salariații cu studii doctorale și programe postdoctorale, 51,4% au fost femei.

În funcție de orele efectiv lucrate, 72,8% dintre salariații care au desfășurat activitate de cercetare-dezvoltare în anul 2024, au lucrat cu normă întreagă de timp.

Pe categorii de ocupații, în anul 2024 ponderea cea mai mare a salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare a fost reprezentată de cercetători 63,6% din total, respectiv 32.163 salariați, în creștere cu 981 salariați, comparativ cu anul 2023.