INS: Pensia medie lunară a scăzut cu 0,8% în trimestrul I; numărul pensionarilor a coborât la 4,92 milioane

Pensia medie lunară a fost de 2.934 lei în trimestrul I 2026, în scădere cu 0,8% față de trimestrul precedent, iar numărul mediu de pensionari a fost de 4,92 milioane persoane, în scădere cu 7.000 de persoane, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică.

Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,577 milioane persoane, reprezentând o diferență de sub o mie de persoane față de trimestrul precedent.

Pensia medie lunară, luând în calcul sumele brute plătite de casele de pensii pentru toate categoriile de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc. – a fost de 2.934 lei, în scădere cu 0,8% față de trimestrul precedent.

Indicele pensiei medii reale, calculat ca raport între indicele pensiei nominale nete și indicele prețurilor de consum, a fost de 97,3%.

Comparativ cu trimestrul I al anului precedent, numărul mediu de pensionari a crescut cu 20.000 persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat a crescut cu 34.000 persoane.

Pensia medie lunară și pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au crescut, comparativ cu același trimestru al anului precedent, cu 0,6%, respectiv cu 0,4%.

Pensionarii de asigurări sociale de stat dețin ponderea majoritară, de 93%, în numărul total de pensionari de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent, de 80,7%, urmați de beneficiarii pensiilor de urmaș, cu o pondere de 9,6%, și de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,1%.

În schimb, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate și anticipate parțial, a căror pondere a fost de 1,6%.

Pensionarii de asigurări sociale cu pensii pentru limită de vârstă, 1,791 milioane bărbați și 2,178 milioane femei, sunt în număr majoritar pensionari cu stagiu complet de cotizare, 1,455 milioane bărbați, reprezentând 81,2% din totalul bărbaților pensionari pentru limită de vârstă, respectiv 1,747 milioane femei, reprezentând 80,2% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă.

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de 8 la 10, cu variații semnificative în profil teritorial, de la 4 pensionari la 10 salariați în Municipiul București și în județul Ilfov, la 15 pensionari la 10 salariați în județul Teleorman, respectiv la 14 pensionari la 10 salariați în județul Vaslui.

Pensia medie brută de asigurări sociale de stat a fost de 2.820 lei, iar pensia medie nominală netă a fost 2.699 lei. Pensia medie nominală netă pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare a reprezentat 57,9% din câștigul salarial mediu net, față de 57,8% în trimestrul precedent.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanțe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă și cea maximă fiind de 1.343 de lei: 2.232 lei în județul Botoșani, 2.273 lei în județul Vrancea și 2.284 lei în județul Giurgiu, față de 3.575 lei în Municipiul București, 3.502 lei în județul Hunedoara și 3.330 lei în județul Brașov.

Pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei a fost mai mică decât cea a bărbaților în cazul tuturor categoriilor de pensii, chiar și în categoriile în care numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaților. În cazul pensiei pentru limită de vârstă, pensia aferentă femeilor a reprezentat 62,9% din cea a bărbaților.

Cea mai mare discrepanță s-a înregistrat la pensiile pentru limită de vârstă cu stagiu incomplet de cotizare, unde pensia medie a femeilor a reprezentat 56% din cea a bărbaților, iar cele mai apropiate valori la pensia de invaliditate, gradul II, 1.066 lei pentru femei, față de 1.318 lei pentru bărbați.

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale, în trimestrul I 2026, a fost de 886.900 persoane, din care: 842.900 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, echivalentul a 18,4% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat; 40.100 persoane din rândul pensionarilor proveniți din fostul sistem pentru agricultori, echivalentul a 35,5% din totalul pensionarilor agricultori; 3.900 persoane din sistemul militar, echivalentul a 1,7% din totalul pensionarilor militari.