Guvernul a aprobat proiectul privind interdicția cumulului pensiilor speciale cu salariile

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensiilor speciale cu salariul în administrația publică și îl va trimite în Parlament cu solicitarea să fie adoptat în procedură de urgență, a anunțat joi premierul Ilie Bolojan.

‘Acest proiect de lege va fi trimis Parlamentului cu solicitarea să fie adoptat în procedură de urgență, în așa fel încât să rezolvăm o problemă care ține de echitate, o problemă care ține de economii în sectorul public și, de asemenea, una care ține de posibilitatea de a crește în cursul anului viitor, într-o anvelopă rezonabilă, salariile în sectorul public’, a declarat Ilie Bolojan, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.