Proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensie-salariu în sectorul bugetar va fi adoptat joi

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Nadina Dogioiu, a anunţat, miercuri, că proiectul de lege privind interzicecrea cumulului pensie-salariu în sectorul bugetar va fi adoptat joi într-o altă şedinţă de Guvern.

”Proiectul de lege privind unele măsuri aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual plătit din fonduri publice, legea cumul pensie – salariu va fi adoptat mâine, într-o şedinţă de Guvern”, a anunţat, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Nadina Dogioiu, într-o conferinţă de presă la finalul şedinţei de Guvern.

Aceasta a precizat că mai era necesar avizul Consiliului Legislativ.

”El va veni mâine dimineaţă, la ora 09. 00 – 09.30, după care va fi adoptat proiectul de lege. Deci e doar o mică întârziere”, a precizat Dogioiu.

Premierul Ilie Bolojan anunţa, în 30 martie, că legea cumulului pensie şi salariu la stat este gata şi aşteaptă să fie avizată de CSM în cele 30 de zile.

Şeful Executivului preciza că efectul ar trebui să fie ca cei care cumulează pensia şi salariu să renunţe la 85% din pensie, dacă vor să lucreze în continuare, sau să renunţe la locul de muncă de la stat.