INS: Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,5%, în trimestrul II. Numărul pensionarilor a crescut la 4,918 milioane

Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,5% în al doilea trimestru din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, în timp ce numărul mediu de pensionari a crescut la 4,918 milioane, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Astfel, pensia medie lunară, determinată luând în calcul sumele brute plătite pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc. – plătite de casele de pensii, a fost de 2.932 lei.

De asemenea, numărul mediu de pensionari, de 4,918 milioane, se află în creștere cu 18.000 de persoane față de primul trimestru al acestui an.

Conform statisticii, numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,562 milioane de persoane, în creștere cu 19.000 de persoane față de trimestrul precedent.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 2.813 lei, iar pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit) a reprezentat 59,6% din câștigul salarial mediu net (59,0% în trimestrul precedent).

INS menționează că indicele pensiei medii reale față de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale nete pentru calculul pensiei reale și indicele prețurilor de consum a fost de 99,5%.

Comparativ cu trimestrul doi al anului precedent numărul mediu de pensionari a scăzut cu 53.000 de persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 37.000 de persoane.

Pensia medie lunară și pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu același trimestru al anului precedent, cu 20,8%, respectiv cu 22,7%.

Totodată, pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut față de trimestrul precedent cu 0,1%.

Pensionarii de asigurări sociale de stat dețin ponderea majoritară (92,8%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent (80%), urmați de beneficiarii pensiilor de urmaș cu o pondere de 9,5% și de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,3%. În categoria pensionarilor de asigurări sociale, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate parțial, cu o pondere de 2,2% și pensionarii cu pensii anticipate, a căror pondere a fost de 0,1%.

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de 8 la 10; acest raport prezintă variații semnificative în profil teritorial, de la 4 pensionari la 10 salariați în Municipiul București și în județul Ilfov, la 14 pensionari la 10 salariați în județul Teleorman, respectiv la 13 pensionari la 10 salariați în județul Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanțe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă și cea maximă fiind de 1.321 de lei (2.228 lei în județul Botoșani, 2.265 lei în județul Vrancea și 2.281 lei în județul Giurgiu față de 3.549 lei în Municipiul București, 3.505 lei în județul Hunedoara și 3.325 lei în județul Brașov).

Din punct de vedere al numărului de pensionari, cei mai mulți se regăsesc în categoria pensii pentru limită de vârstă (1,762 milioane bărbați și 2,17 milioane femei), majoritatea fiind pensionari cu stagiu complet de cotizare, 1,451 milioane bărbați (82,3% din totalul bărbaților pensionari pentru limită de vârstă) respectiv 1,712 milioane femei (78,9% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă).

INS precizează că pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei este mai mică decât cea a bărbaților în cazul principalelor categorii de pensii, chiar și pentru acele categorii de pensii pentru care numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaților. Astfel, în cazul pensiei pentru limită de vârstă, pensia aferentă femeilor a reprezentat 61,2% din cea a bărbaților, în cadrul acestei categorii înregistrându-se și cea mai mare disparitate, în cazul pensiei medii pentru stagiu incomplet de cotizare, pensia medie a femeilor reprezentând doar 48,7% din cea a bărbaților. Cele mai apropiate valori între pensiile femeilor și bărbaților se regăsesc la categoria pensiei anticipate (3.796 lei pentru femei față de 4.111 lei pentru bărbați).

Conform statisticii oficiale, numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale, în trimestrul doi al anului, a fost de 913,1 milioane de persoane, din care: 831.400 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 18,2% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat; 77.800 persoane din rândul pensionarilor proveniți din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 61,1% din totalul pensionarilor agricultori; 3.900 persoane din sistemul militar, reprezentând 1,8% din totalul pensionarilor militari.