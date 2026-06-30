INS: Producția de carne, lapte și ouă a crescut în 2025 față de 2024

Greutatea animalelor destinate sacrificării pentru consum a crescut la toate speciile de animale și de păsări, în 2025 față de anul anterior, la fel și producția totală de lapte și producția de ouă, arată datele publicate, marți, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, la finele anului anterior, greutatea animalelor și păsărilor destinate sacrificării pentru consum a crescut cu 5,7% la ovine și caprine și la păsări, cu 5,6% la bovine, respectiv cu 3,6% la porcine. Astfel, producția de carne de bovine a fost în 2025 de 171.000 de tone, cea de porcine de 435.000 tone, ovine și caprine – 130.00 de tone, iar producția de carne de pasăre a depășit 830.000 de tone.

De asemenea, de la un an la altul, producția totală de lapte a fost cu 0,5% mai mare, totalizând 46,555 milioane hectolitri, producția de ouă a crescut cu 0,2%, la 5,649 miliarde de bucăți, în timp ce producția de lână a scăzut cu 1,3%, la 25.283 tone.

Datele INS relevă faptul că, în perioada analizată, în structura producției de carne, ponderile producției de carne de pasăre și de carne de ovine și caprine au crescut cu 0,3, respectiv cu 0,1 puncte procentuale, iar ponderea producției de carne de porcine a scăzut cu 0,4 puncte procentuale. În schimb, ponderea producției de carne de bovine a rămas neschimbată.

Conform statisticii oficiale, producția de lapte de vacă (inclusiv pentru consumul vițeilor) a fost, în 2025, de 39,577 milioane de hectolitri, cu 107.000 de hectolitri (-0,3%) sub nivelul anului precedent.

În context, creșteri ale producției s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare: Vest (+4%), Nord-Vest (+1,9%) și Nord-Est (+1,5%).

Pe de altă parte, în celelalte regiuni de dezvoltare s-au consemnat scăderi în București-Ilfov (-14%), Sud-Vest Oltenia (-6,6%), Sud-Muntenia (-3,4%), Sud-Est (-2,2%) și Centru (-1,2%).