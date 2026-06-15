INS: Producția de energie a României a scăzut cu 1,5%, în primele patru luni

Producția de energie a României a scăzut cu 1,5% în primele patru luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 2,7%, arată datele publicate, luni, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026, resursele de energie primară au scăzut cu 3,3%, iar cele de energie electrică au crescut cu 2,5%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Principalele resurse de energie primară, în perioada specificată, au totalizat 10,482 milioane tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 356.700 tep față de perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2025.

Producția internă a însumat 5,498 milioane tep, în scădere cu 83.900 tep (-1,5%) față de perioada similară din 2025, iar importul a fost de 4,983 milioane tep, în scădere cu 272.800 tep (-5,2%).

În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 23,834 miliarde kWh, în creștere cu 570,6 milioane kWh față de perioada similară din 2025.

Producția din termocentrale a fost de 5,783 miliarde kWh, în scădere cu 214,7 milioane kWh (-3,6%). Producția din hidrocentrale a fost de 5,119 miliarde kWh, în creștere cu 1,225 miliarde kWh (+31,5%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 3,820 miliarde kWh, în scădere cu 115,5 milioane kWh (-2,9%).

Producția din centralele electrice eoliene, în primele patru luni ale acestui an, a fost de 2,391 miliarde kWh, în creștere cu 265,1 milioane kWh (112,5%) față de perioada similară a anului trecut, iar energia solară produsă în instalații fotovoltaice în această perioadă a fost de 1,432 miliarde kWh, în creștere cu 298,9 milioane kWh (126,4%) față de aceeași perioadă.

Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 16,533 miliarde kWh, cu 2,7% mai mic față de perioada precedentă a anului trecut, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,4%, iluminatul public a crescut cu 0,8%, iar consumul populației a scăzut cu 10,1%.

Exportul de energie electrică a fost de 5,148 miliarde kWh, în creștere cu 708,7 milioane kWh. Consumul propriu tehnologic în rețele și stații a fost de 2,152 miliarde kWh, în creștere cu 325,4 milioane kWh.