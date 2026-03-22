INS: Producția de țiței a României a scăzut cu 8,9%, în ianuarie 2026; importurile s-au redus cu 13,2%

România a produs, în ianuarie 2026, o cantitate de țiței de 199.500 tone echivalent petrol (tep), cu 19.500 tep mai mică (-8,9%) față de cea înregistrată în prima lună din 2025, arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Importurile de țiței au totalizat, în intervalul analizat, 728.900 milioane tep, cu 110.900 tep, cu 13,2% sub cele consemnate în ianuarie 2025.

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), producția de țiței ar urma să scadă până în anul 2027 cu un ritm mediu anual de 2,5%.

Astfel, pentru 2026, CNSP estimează o cantitate de țiței de 2,68 milioane tep (-2,2%, comparativ cu anul anterior) și pentru 2027 de 2,63 milioane tep (-1,9%).

Potrivit CNSP, această scădere este consecința declinului natural al zăcămintelor și a menținerii unităților existente de producție.

Importul de țiței este preconizat în urcare cu 7,4% în 2026, la 7,52 milioane tep, respectiv cu 7,8% în 2027.