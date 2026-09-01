INS: Rata şomajului în formă ajustată sezonier, în luna iulie 2026, a fost de 6,4%, în scădere cu 0,4 puncte procentuale faţă de iunie 2026

Rata şomajului în formă ajustată sezonier, în luna iulie 2026, a fost de 6,4%, în scădere cu 0,4 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată în luna iunie 2026, fiind cu 0,5 puncte procentuale mai mare în rândul femeilor decât în rândul bărbaţilor, informează, marţi, Institutul Naţional de Statistică (INS), Faţă de iulie 2025, se observă o creştere cu peste 40.000 a numărului şomerilor.

Se remarcă nivelul ridicat al ratei şomajului – 30,8% în rândul tinerilor (15-24 ani) raportat pentru perioada aprilie – iunie 2026, potrivit INS.

„Rata şomajului în luna iulie 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,4%, în scădere cu 0,4 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată în luna iunie 2026. Rata şomajului la femei a fost cu 0,5 puncte procentuale mai mare decât la bărbaţi”, arată INS într-un comunicat de presă.

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna iulie a anului 2026 a fost de 526 800 persoane, în scădere faţă de luna precedentă (555 500 şomeri în luna iunie 2026), dar în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (484 800 şomeri în luna iulie 2025).

Pe sexe, rata şomajului la femei a depăşit-o cu 0,5 puncte procentuale pe cea a bărbaţilor (valorile fiind 6,7% în cazul persoanelor de sex feminin şi 6,2% în cazul persoanelor de sex masculin). Reţine în continuare atenţia nivelul ridicat, de 30,8%, al ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada aprilie – iunie 2026, potrivit INS.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 5,2% pentru luna iulie 2026 (5,0% în cazul bărbaţilor şi 5,5% în cazul femeilor). Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 76,4% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna iulie 2026.