INS: Sosirile și înnoptările în unitățile de cazare din România au scăzut în primele zece luni din 2025

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv în apartamente și camere de închiriat, au scăzut cu 1,9%, în primele zece luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, în timp ce numărul înnoptărilor s-a diminuat cu 1,1%, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în intervalul 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, numărul sosirilor a fost de 12,073 milioane de persoane, din care turiștii români au reprezentat o pondere de 81,8%, iar cei străini, de 18,2%.

În același timp, înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au însumat 26,137 milioane, total din care turiștii români au însemnat o proporție de 82,8%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au reprezentat 17,2%.

Durata medie a șederii, la nivelul primelor zece luni din 2025, a fost de 2,2 zile în cazul turiștilor români, respectiv de două zile la turiștii străini.

Pe județe, numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică a înregistrat valori mai mari în: Constanța (1,77 milioane de persoane), Municipiul București (1,699 milioane) și Brașov (1,175 milioane).

Totodată, înnoptările au consemnat indici importanți în: Constanța (5,458 milioane de persoane), București (3,410 milioane) și Brașov (2,221 milioane).

În ceea ce privește numărul de sosiri ale turiștilor străini în România, cei mai mulți au provenit din: Germania (216.400 persoane), Italia (184.500) și Israel (145.300).

Raportat la luna octombrie 2024, în aceeași lună din anul curent sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au scăzut cu 2.9%, timp în care numărul înnoptărilor s-a diminuat cu 2,6%.

Astfel, sosirile consemnate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna octombrie 2025, au însumat 1,121 milioane de persoane, în scădere cu 2,9% față de cele din luna octombrie a anului anterior.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 77,4%, iar cele ale turiștilor străini au avut o pondere 22,6%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna octombrie 2025 au însumat 2262,3 mii, în scădere cu 2,6% față de cele din luna octombrie 2024.

Din numărul total de înnoptări, în luna octombrie 2025, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 77,2%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au înregistrat un procent de 22,8%.

Durata medie a șederii în luna octombrie 2025 a fost de două zile atât pentru turiștii români, cât și pentru turiștii străini.