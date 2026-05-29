INS: Suprafața pădurilor a crescut în anul 2025 cu 170 hectare; suprafața regenerată a scăzut cu 10,1%

Suprafața pădurilor a crescut în anul 2025 cu 170 de hectare față de anul precedent, în timp ce suprafața regenerată a scăzut cu 10,1%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate vineri.

‘Fondul forestier național la 31 decembrie 2025 a înregistrat o creștere de 170 ha. Această creștere se datorează în principal ca urmare a reîncadrării unor pășuni împădurite și a introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate și a terenurilor neîmpădurite, stabilite a fi împădurite în condițiile prevăzute de Legea nr. 331/ 2024 privind Codul Silvic’, precizează INS, printr-un comunicat.

În același timp, suprafața pădurilor reprezintă 97,6% din fondul forestier național, iar volumul de masă lemnoasă recoltată a crescut cu 4,1%, în anul 2025 față de anul 2024.

Distribuția fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare într-o proporție însemnată a acestuia în regiunile de dezvoltare Centru (19,2% din totalul fondului forestier) și Nord-Est (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare Vest (16,2%), Nord-Vest (15,3%), Sud-Vest Oltenia (12,4%), Sud-Muntenia (10,0%), Sud-Est (8,3%) și de București-Ilfov (0,4%).

Cel mai mare volum de masă lemnoasă s-a recoltat în regiunea de dezvoltare Nord-Est (28,3% din totalul volumului de masă lemnoasă recoltată), urmată de regiunea de dezvoltare Centru (22,9%) și într-o proporție mai mică de regiunile de dezvoltare Vest (12,8%), Nord-Vest (11,9%), Sud-Muntenia (9,4%), Sud-Vest Oltenia (7,5%), Sud-Est (6,9%) și București-Ilfov (0,3%).

Cele mai mari suprafețe pe care s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Nord-Est (19,5% din suprafața totală regenerată), Centru (17,1 %), Vest (15%), respectiv Nord-Vest (15%), urmate de regiunile de dezvoltare Sud-Est (11,8%), Sud-Muntenia (10,9%), Sud-Vest Oltenia (10,5%) și București-Ilfov (0,2%).