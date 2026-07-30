Val de caniculă peste România și nopți tropicale, până pe 3 august

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o informare meteo de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale, valabilă în toată țara până pe 3 august.

Potrivit meteorologilor începând de joi, 30 iulie, până luni, 3 august, ora 10:00, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat în toată țara.

Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități joi (30 iulie) în regiunile vestice și sud-vestice, apoi, pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Va fi caniculă în Banat, Crișana și vestul Olteniei, iar de vineri (31 iulie) pe arii tot mai extinse și în Maramureș, Transilvania, restul Olteniei și izolat în celelalte regiuni.

Vor fi temperaturi maxime de 33 – 37 de grade, iar în Câmpia de Vest în zilele de sâmbătă (1 august) și duminică (2 august) se vor atinge valori de 38 – 39 de grade.

În vestul țării, pe litoral și pe suprafețe mici în rest, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20 – 23 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Dealurile de Vest (23 – 24 de grade).

‘Valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare (perioada 3 – 9 august) și se va intensifica, vremea devenind caniculară cu disconfort termic accentuat pe arii extinse’, atenționează meteorologii.