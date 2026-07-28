Kazahstanul a reluat exporturile de țiței prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC), după ce consorțiul a reînceput să accepte petrol de la transportatori și a reluat operațiunile de încărcare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră, a anunțat luni Ministerul kazah al Energiei, informează publicația Astana Times.

Conform oficialilor, încărcarea petrolierelor este în prezent în desfășurare, la două dane petroliere offshore cu un singur punct de ancorare ale CPC. Petrolierele SEAMAJESTY și MILOS încarcă țiței furnizat de Tengizchevroil, operatorul celui mai mare zăcământ petrolier din Kazahstan. Reluarea acceptării petrolului permite companiilor producătoare să restabilească livrările către CPC și să reia operațiunile de export prin terminalul maritim.

Ministerul a precizat că operațiunile la terminal vor continua evaluând permanent securitatea și respectând toate cerințele necesare de securitate. În plus, oficialii rămân în contact constant cu conducerea CPC și companiile majore de petrol, și vor continua să-și coordoneze eforturile pentru a asigura un transport fără întreruperi al petrolului din Kazahstan.

Anunțul vine după suspendarea temporară a operațiunilor de încărcare la CPC de săptămâna trecută, în urma unor atacuri cu drone. Suspendarea încărcărilor în conducta CPC, prin care este exportat aproape 2% din petrolul global, intensifică îngrijorările globale legate de livrările de petrol, deoarece războiul din Iran a perturbat deja aprovizionarea cu petrol din Arabia Saudită și alți producători din Golf.

Surse care au dorit să-și păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că producția de petrol și condensat a Kazahstanului a scăzut, miercuri, până la 1,63 milioane de barili pe zi, de la o medie de 2,07 milioane pentru luna iulie.

Scăderea a fost deosebit de accentuată la câmpul Tengiz, condus de Chevron, cel mai mare câmp petrolifer din Kazahstan. O sursă a declarat că la Tengiz producția s-a redus cu peste jumătate, până la aproximativ 406.000 de barili pe zi miercuri, de la o medie 925.000 bpd, în iulie.

Ministerul kazah al Energiei a confirmat reducerea, declarând că producătorii au scăzut producția deoarece oleoductul CPC a restricționat intrările, iar rezervoarele sale de stocare se apropiau de capacitate maximă. ‘Ajustarea a fost o măsură tehnică menită să mențină stabile operațiunile de producție’, a precizat Ministerul Energiei.

CPC este o conductă petrolieră de 1.510 km care conectează zăcămintele de petrol din Kazahstan cu portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră. Petrolul încărcat la Novorossiisk este apoi transportat cu petroliere către piețele mondiale. Prin conducta CPC sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, inclusiv cele din zăcămintele exploatate de companii occidentale precum Chevron, ExxonMobil, Eni sau Shell, dar ea este folosită și pentru transportul petrolului rusesc.