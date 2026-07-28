Mai mult de jumătate dintre mașinile noi înmatriculate în România sunt în București

Peste jumătate dintre mașinile noi din România sunt înmatriculate în București, dar în același timp aproape șapte din zece autoturisme înregistrate pe plan național rămân second-hand, reiese dintr-o analiză de specialitate, bazată pe datele oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Informațiile centralizate de Plus Auto arată că, în primele șase luni ale anului 2026, au fost înmatriculate 64.850 de autoturisme noi în România, cu Dacia în poziția de lider, urmată de Toyota și Skoda. Totodată, BYD a intrat în top 10 al celor mai înmatriculate mărci noi.

La nivel de județ, cele mai multe mașini noi au fost înmatriculate în: București, Ilfov, Cluj, Timiș, Argeș, Constanța, Iași și Mureș.

Pe segmentul celor mai preferate mărci de mașini noi și second hand, Volkswagen rămâne lider detașat al pieței, cu 33.468 de înmatriculări (noi și rulate), în intervalul analizat, urmat de BMW (23.404 unități), Dacia (la doar 126 de unități în urma BMW).

De asemenea, la mașini noi, Dacia este cea mai cumpărată marcă (11.683 de unități), apoi Toyota, Skoda și Volkswagen. În schimb, pe zona mașinilor rulate, Volkswagen conduce clar cu 16,7% din total, urmat de BMW (12,3%) și Audi (9,2%).

Statistica pe județe evidențiază o concentrare fără echivalent în Capitală, cu 54,1% dintre toate mașinile noi înmatriculate în România, în primul semestru, de peste zece ori mai mult decât în județul Ilfov, al doilea județ ca volum (2.942 unități, 4,5%).

Potrivit sursei citate, fenomenul este și mai pronunțat la mașinile electrice. Astfel, 46,5% din toate vehiculele electrice noi din țară (2.565 din 5.522) s-au înmatriculat în Capitală, în timp ce, la polul opus, segmentul de mașini rulate arată un tipar aparte, respectiv 37,9% sunt hibride, față de 11,3% la nivel național (26,3% în Ilfov).

În ceea ce privește mărcile de autovehicule ecologice, în primul semestru din 2026, Tesla a totalizat 2.446 de înmatriculări (1.459 noi și 987 rulate), iar BYD a ajuns la 2.340 de unități, cu o structură inversă, respectiv 2.140 de mașini noi și 200 rulate.

Strict pe segmentul electric pur (fără modelele hibride plug-in), BYD a urcat la 1.092 de unități noi și s-a apropiat constant de cele 1.459 de unități Tesla, cu un decalaj mult mai mic decât cel din primul trimestru.

La capitolul mașinilor electrice rulate, Tesla rămâne lider cu 987 de unități, urmat de la mare distanță de Hyundai (317).

În privința tipului de combustibil, analiza de specialitate relevă că, dintre mașinile noi, 57,9% sunt hibride, 27,2% funcționează cu benzină sau GPL, 8,5% sunt electrice și 6,3% sunt cu motorină. Pe de altă parte, la mașinile rulate, motorina domină cu 61%, urmată de benzină/GPL (25,9%), hibrid (11,3%) și electric (1,8%).

Pe segmentul electric, după scăderea de la 12,3% din mașinile noi, în ianuarie, la un minim de 6,3%, în aprilie, ponderea a urcat din nou la 9,3%, în luna iunie. În total, 8.607 mașini electrice au fost înmatriculate, în primele șase luni din 2026, iar cota de piață a crescut la 3,65% (față de 2,40% în 2025 și de 3,26%, în primul trimestru din 2026).