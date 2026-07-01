Așa se construiesc aeroporturile moderne. Ce tehnologii au fost folosite la noul terminal din Maramureș

Aeroportul Internațional Maramureș inaugurează un nou terminal, construit la standarde europene, investiție care ar urma să contribuie semnificativ la dezvoltarea economică și turistică a regiunii. Proiectul a fost prezentat în cadrul conferinței „DESCHIDERE, DEZVOLTARE, DECOLARE – Noul Aeroport Internațional Maramureș schimbă perspectiva”, eveniment care a reunit lideri ai industriei aviatice, decidenți politici, companii aeriene, administratori de aeroporturi și investitori pentru a discuta despre evoluția transportului aerian din România și tendințele globale care modelează viitorul infrastructurii, mobilității și serviciilor aeroportuare.



Unul dintre subiectele abordate a fost rolul tehnologiei în proiectarea și execuția unor construcții de asemenea dimensiuni. Ioan-Răzvan Rus, Area Director Transilvania în cadrul Concelex, a explicat că digitalizarea este prezentă încă din primele etape ale proiectului.

„Încă din faza de proiectare este implicată foarte multă tehnologie. Sunt foarte mulți specialiști, colegi de-ai noștri și asociați de-ai noștri, care realizează mii de ore de lucru în fața calculatoarelor. Progresul tehnologic generează soluții complexe și foarte interconectate, iar din acest motiv este de-a dreptul imposibil să realizezi, în ziua de astăzi, un proiect de construcții de asemenea anvergură fără a apela la tehnologie”, a declarat Ioan-Răzvan Rus.

Potrivit acestuia, echipa folosește programe de proiectare bazate pe tehnologie 3D, care permit integrarea tuturor specialităților implicate în proiect.

„Noi folosim softuri bazate pe tehnologia 3D, care ajută la interconectarea și vizualizarea simultană a mai multor specialități”, a precizat reprezentantul Concelex.

Acesta a explicat că un terminal aeroportuar este rezultatul colaborării dintre numeroase domenii de specializare, iar coordonarea lor ar fi extrem de dificilă fără instrumentele digitale disponibile în prezent.

„Dacă ne gândim doar să enumerăm părțile componente și specialitățile care alcătuiesc un proiect de construcții, pornim de la rezistență și arhitectură, care par părțile simple, deși arhitectura include compartimentări, finisaje, închideri, izolații și multe altele. Apoi urmează partea de instalații: instalații electrice, alimentare cu gaz, apă, canalizare, curenți slabi, adică supraveghere video, control acces, iar apoi fluxurile tehnologice. Sunt nenumărate specialități care se îmbină pentru realizarea unui astfel de proiect. Este evident că tehnologia este esențială, iar fără aceste softuri este foarte, foarte greu”, a mai spus Ioan-Răzvan Rus.