Mars va achiziţiona producătorul Pringles, Kellanova, într-o afacere de 36 de miliarde de dolari, cea mai mare din 2024

Mars va achiziţiona Kellanova pentru 35,9 miliarde de dolari în numerar, cea mai mare preluare din 2024, reunind prin această tranzacţie unele dintre cele mai mari mărci de dulciuri şi snackuri din SUA, au anunţat miercuri cele două companii, transmite Reuters.

Mars proprietarul M&M, printre alte mărci, achiziţionează Kellogg pentru 83,50 dolari pe acţiune, potrivit comunicatului de presă.

Adăugarea Kellanova, care s-a separat de compania-mamă în 2023, va aduce mărci importante precum Pringles şi Cheez-Its la unitatea de gustări a Mars.

”Kellanova a fost într-o călătorie de transformare pentru a deveni cea mai bună companie de gustări din lume, iar această oportunitate de a ne alătura Mars ne permite să accelerăm realizarea întregului nostru potenţial şi a viziunii noastre”, a declarat Steve Cahillane, preşedinte şi CEO al Kellanova, într-o declaraţie.

Mişcarea vine după ce Kellogg şi-a separat afacerile anul trecut, segmentul de cereale fiind tranzacţionat sub indicativul WK Kellogg Co, iar restul mărcilor de gustări şi pe bază de plante sub numele de Kellanova.

Vânzările nete ale Kellanova au depăşit 13 miliarde de dolari în 2023.

După ani de inflaţie ridicată, unii consumatori reduc cheltuielile şi nu prea îşi permit gustări de marcă, ceea ce face achiziţiile mai atractive.

Multe magazine băcănii s-au orientat către opţiunile de marcă privată pentru a atrage consumatorii care caută preţuri mai accesibile.

Achiziţia făcută de Mars urmăreşte să creeze ”o afacere globală de gustari mai largă”, prin mărci recunoscute şi populare, potrivit lui Andrew Clarke, preşedintele global al Mars Snacking.

”Mărcile Kellanova extind în mod semnificativ platforma noastră Snacking, permiţându-ne să răspundem şi mai eficient nevoilor consumatorilor şi să stimulăm o creştere profitabilă a afacerii”, a spus Clarke într-un comunicat.

Categoria de gustări în creştere include mărci comercializate ca fiind mai sănătoase.

Potrivit comunicatului, Kellanova va aduce produse precum RXBar şi Nutri-Grain în afacerea Mars, completând Kind şi alte gustări Mars.

Tranzacţia ar urma să se încheie în prima jumătate a anului 2025, potrivit comunicatului.

Achiziţia vine după luni de discuţii cu Toms Capital Investment Management, un fond activist condus de Benjamin Pass, care a adunat o participaţie considerabilă la Kellanova, potrivit unei persoane familiarizate cu problema.

Toms Capital a presat în mod privat conducerea Cahillane şi Kellanova să urmărească schimbări strategice şi organizaţionale, a spus persoana. Toms a organizat anterior o campanie la Colgate, în 2022, în colaborare cu Third Point a lui Dan Loeb.