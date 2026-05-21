STB va achiziționa 46 de tramvaie noi și 100 de troleibuze articulate

Societatea de Transport București (STB SA) va achiziționa 46 de de tramvaie noi și 100 de troleibuze articulate, lungi, pentru mai mulți călători, iar 170 de milioane de euro vor fi alocați pentru reabilitarea infrastructurii pentru tramvaie, a declarat, miercuri, Andrei Dinculescu Bighea, director general STB SA, la cea de a VIII-a ediție a conferinței FOCUS București.

El a precizat că STB are, în prezent, 1.700 de vehicule în parcul propriu, dintre care 1.276 circulă zilnic.

Potrivit directorului general, aproape un milion de validări zilnice sunt în mijloacele de transport din Capitală.

‘Mediul digital a crescut foarte mult în ultimii ani, în special la plățile online. Flota a fost ‘upgradată’ foarte mult. Sunt 100 de tramvaie noi Astra, românești, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice și 130 de autobuze hibrid. Acestea se află în circulație în momentul de față, însă nu este suficient’, a mai arătat directorul STB.

Acesta consideră utilă o aplicație de transport urban pentru turiști care să cuprindă și anumite intrări în instituțiile culturale.

‘Pe viitor doresc să dezvoltăm o aplicație proprie a STB prin care să se poată achiziționa bilete la muzee sau la alte instituții culturale, în care turiștii deja să poată să aibă acces din aplicație’, a adăugat directorul.

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București a organizat, miercuri, cea de-a opta ediție a conferinței FOCUS București, un eveniment anual de dezbatere și soluții dedicat dezvoltării Capitalei.

Ediția din 2026 a pus în centru turismul urban, în conexiune directă cu patrimoniul istoric și infrastructura destinată vizitatorilor și urmărește trecerea de la analiză la soluții concrete.

Conferința a reunit reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai mediului de afaceri și ai organizațiilor profesionale din turism, cultură, ospitalitate și infrastructură, alături de antreprenori și experți interesați de dezvoltarea Bucureștiului.