Membrii CSAT au aprobat cererea României în cadrul mecanismului SAFE

Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării au aprobat, luni, cererea României în cadrul mecanismului SAFE, informează Administrația Prezidențială.

CSAT a analizat, luni, Planul de investiții în industria de apărare, elaborat în temeiul Regulamentului SAFE, pe baza căruia va fi înaintată cererea României către Comisia Europeană.

‘Până la finalul acestei săptămâni, după o coordonare cu Directoratul General pentru Industria de Apărare și Spațială a Comisiei Europene (DG Defis), Guvernul, prin Cancelaria Prim-ministrului, va trimite formularele specifice pentru a înregistra formal documentația României’, se arată în comunicatul transmis de Administrația Prezidențială.

Fondurile alocate României, în valoare totală de 16.680.055.394 euro, vor fi destinate în proporție de 75% pentru achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă. Diferența de 25% reprezintă fonduri alocate infrastructurii duale, mai exact cele două capete de autostradă – Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni.

‘Cele mai consistente programe ale României au o condiție de producție în țară de minimum 50%, în unele cazuri acest procent urmând a fi de 100% din rațiuni de securitate și suveranitate asupra unui proces critic de producție. În perioada următoare, Comisia Europeană va analiza fiecare propunere, iar până la finalul lunii ianuarie va aproba planurile naționale trimise. Toate programele SAFE trebuie să fie finalizate până în 2030, ceea ce presupune proceduri accelerate pentru livrarea programelor și pentru realizarea investițiilor pentru capacitățile de producție necesare’, menționează sursa citată.

Vor urma discuții privind posibilele colaborări ‘în formatul guvern-la-guvern’ sau în relația cu marii producători din Europa. Un criteriu ‘esențial’ este dezvoltarea industriei românești, prin realizarea unor investiții în capacități noi de producție, dar și prin ‘cooptarea companiilor românești în lanțurile de aprovizionare și valorice europene’, se arată în document.

‘După aprobarea planului național de către Comisia Europeană, Guvernul, prin Cancelaria Prim-ministrului, va realiza o platformă web de tip ‘match-making’, unde vor fi prezentate toate programele, eventuali parteneri selectați, astfel încât companiile românești să înregistreze capacitățile de producție, proiectare, realizare soft etc. Această platformă web va funcționa ca o platformă de identificare a furnizorilor români și de realizare a conexiunii acestora cu marii producători din industria europeană de apărare’, reiese din comunicat.

Conform aceleiași surse, creșterea capacităților de producție este obligatorie pentru independența strategică a României și pentru respectarea termenului scurt de livrare a produselor, până în toamna anului 2030.

‘Companiile din România și noile investiții în capacități de producție în țara noastră pot contribui la dezvoltarea industriei militare europene, obiectivul programului SAFE’, menționează Administrația Prezidențială.