MF: Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice a scăzut cu 5.306 în primele 4 luni din 2026

Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era, în aprilie 2026, de 1.274.999, cu 5.306 mai puține comparativ cu prima lună a anului, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF), consultate de AGERPRES.

Raportat la martie 2026, numărul posturilor ocupate a fost în aprilie mai mic cu 2.462 posturi, în timp ce față de aceeași lună din 2025 era mai mic cu 31.235 posturi.

Aproape 63,9% dintre posturile ocupate erau în administrația publică centrală, respectiv 814.590 (minus 1.924 față de ianuarie 2026), iar dintre acestea 600.562 erau în instituții finanțate integral de la bugetul de stat (minus 1.185 angajați, comparativ cu ianuarie 2026).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educației, respectiv 293.742 (minus 180 comparativ cu prima lună din 2026), Ministerul Afacerilor Interne – 124.892 (minus 784), Ministerul Apărării Naționale – 76.688 (plus 513), Ministerul Finanțelor – 23.542 (minus 179) și Ministerul Sănătății -18.202 (minus 116).

Potrivit sursei citate, în instituțiile finanțate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.706 de posturi (minus 52 comparativ cu ianuarie 2026), în cele subvenționate din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj un număr de 42.253 (minus 427), în timp ce în instituțiile finanțate integral din venituri proprii erau 163.069 de posturi ocupate (minus 260).

Totodată, în administrația publică locală lucrau, în aprilie 2026, 460.409 de persoane (minus 3.382 comparativ cu ianuarie 2026), dintre care 279.744 în instituții finanțate integral din bugetele locale (minus 2.620) și 180.665 în instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii (minus 841).