Micile firme rusești critică decizia de majorare a taxelor pentru finanțarea economiei de război

Cel mai recent val de creșteri de impozite din Rusia, conceput pentru a consolida finanțele statului în contextul continuării războiul din Ucraina, urmează să afecteze o zecime dintre firmele mici, mulți dintre patroni spunând că nu vor avea de ales decât să închidă sau să treacă în zona gri a economiei, transmite Reuters.

Rusia a majorat treptat impozitele locale din 2023, al doilea an al războiului, inclusiv impozitele pe venitul personal și pe profitul companiilor, pentru a ține pasul cu cheltuielile militare, aflate acum la cel mai înalt nivel de la Războiul Rece.

Noul regim fiscal, inclusiv o măsură de reducere a pragului anual de venituri pentru scutirea de TVA pentru întreprinderile mici, până la 10 milioane de ruble (123.000 dolari) de la 60 de milioane de ruble, urmează să intre în vigoare în 2026, în așteptarea aprobării de către Parlament.

‘Acesta este un șoc pentru toate întreprinderile mici’, a declarat Serghei Borisov, șeful organismului reprezentativ pentru întreprinderile mici Opora, care săptămâna trecută, alături de alte organisme reprezentative, a trimis o scrisoare președinților ambelor camere ale Parlamentului, în încercarea de a opri inițiativa.

Conform propunerilor fiscale, întreprinderile cu venituri anuale între 10 și 250 de milioane de ruble, scutite în prezent de la plata TVA, vor trebui să plătească TVA de până la 5% și vor trebui să angajeze contabili pentru a se ocupa de documentele lor fiscale.

Opora spune că măsura va afecta 700.000 de antreprenori sau o zecime din întreaga clasă antreprenorială. O treime dintre cei 11.000 de proprietari de afaceri chestionați de Opora au declarat că vor fi gata să închidă afacerile, iar o proporție similară a spus că ar putea fi nevoiți să se mute în economia informală și să renunțe complet la plata impozitelor.

‘Ani de zile, am funcționat în cadrul sistemului fiscal simplificat, care era clar și convenabil. Acum costurile noastre vor crește și nu știm cum vom supraviețui’, a declarat Serghei Pahomov, care administrează un magazin alimentar în centrul Moscovei.

Măsura vine pe lângă o propunere de creștere a cotei generale de TVA, de la 20% până la 22%, care este așteaptă să genereze aproximativ 1.000 de miliarde de ruble pentru a ajuta la finanțarea cheltuielilor militare și la reducerea deficitului bugetar în creștere.

Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă peste o cincime din PIB-ul Rusiei, conform celor mai recente date disponibile de la Ministerul Economiei, și angajează 31 de milioane de persoane, aproximativ 40% din forța de muncă totală.

Rusia definește întreprinderile mici și mijlocii ca fiind cele care angajează până la 250 de persoane și generează venituri anuale de până la două miliarde de ruble. Guvernul se așteaptă să strângă 200 de miliarde de ruble (2,5 miliarde de dolari) din aceste măsuri.

Însă Opora a calculat că, în urma acestor măsuri, costurile suplimentare pentru întreprinderi s-ar ridica la până la 420 de miliarde de ruble (5,2 miliarde de dolari), dublu față de veniturile bugetare suplimentare. Organismele reprezentative au propus stabilirea pragului pentru plățile de TVA la 30 de milioane de ruble, în loc de 10 milioane de ruble propuse.

‘Deși nu contestăm necesitatea incontestabilă de a crește veniturile bugetului federal pentru a asigura apărarea și securitatea națională, este important să observăm consecințele extrem de negative pentru sectorul microîntreprinderilor’, au precizat organizațiile reprezentative în scrisoare.

Confruntat cu criticile, ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, a declarat miercuri în Parlament că este gata să ajusteze propunerea, dar nu a oferit detalii.

Ministerul Finanțelor de la Moscova a declarat că reformele vor combate schemele frauduloase în care întreprinderile mai mari se împart în unități mai mici pentru a plăti mai puține impozite, argumentând că, la un prag mai scăzut, astfel de divizări nu ar mai avea sens din punct de vedere economic.

Dar proprietarii de mici afaceri susțin că ei vor fi cei mai afectați. ‘Luați bani de la marii rechini, nu de la noi, cei mici…Deja ne storc de viață’, a spus Irina Pankratova, proprietara atelierului de croitorie Artel din Moscova.

Creatoarea de bijuterii Anna Slavutina, care și-a început afacerea în 2003 și deține acum trei magazine împreună cu soțul ei, Alexei Filimonov, a declarat că unul dintre cele două magazine ale lor din Sankt Petersburg a funcționat pe pierdere în ultimul an. ‘Clienții noștri de acolo ne întreabă dacă vom închide. Ce le pot spune? Vom vedea’, a spus Slavutina, adăugând că, dacă se vor închide, statul va pierde impozite.