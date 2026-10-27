Microsoft oferă pachete de plecare voluntară pentru 60.000 de angajaţi din patru ţări

Microsoft a lansat luni un nou program de plecări voluntare, destinat unui număr de aproximativ 60.000 de angajaţi din Statele Unite, Canada, India şi Marea Britanie, în încercarea de a eficientiza cheltuielile şi de a echilibra investiţiile masive în infrastructura pentru inteligenţă artificială cu necesitatea menţinerii disciplinei financiare, transmite CNBC.

Programul se adresează mai multor categorii de angajaţi, inclusiv celor care ocupă funcţii de conducere până la nivelul de vicepreşedinte.

Potrivit unei surse familiarizate cu situaţia, aproximativ 60.000 de persoane sunt eligibile pentru această ofertă, reprezentând circa 27% din totalul celor 223.000 de angajaţi ai Microsoft la nivel mondial.

Compania a accelerat în ultimii ani investiţiile în centre de date şi infrastructură de calcul pentru a răspunde cererii tot mai mari de servicii de inteligenţă artificială, furnizând capacitate cloud unor companii precum OpenAI şi Anthropic, dar şi altor dezvoltatori de tehnologii avansate.

Aceste cheltuieli au exercitat presiuni asupra resurselor financiare ale Microsoft, determinând conducerea să caute noi modalităţi de optimizare a costurilor.

În aprilie, grupul a anunţat primul său program de pensionare voluntară, pentru care erau eligibili aproximativ 7% dintre angajaţii din Statele Unite. Ulterior, în iulie, Microsoft a anunţat eliminarea a 4.800 de locuri de muncă.

”Oferta de plecare voluntară reflectă o parte importantă a modului în care ne adaptăm abordarea schimbărilor: oferim mai multă flexibilitate şi, acolo unde este posibil, mai multe opţiuni angajaţilor pentru următoarea etapă a carierei”, a transmis Amy Coleman, vicepreşedinte executiv şi director pentru resurse umane al Microsoft, într-un mesaj adresat personalului.

Ea a precizat că noua iniţiativă valorifică experienţa acumulată în urma programului de pensionare voluntară lansat anterior.

Angajaţii eligibili vor trebui să decidă în luna decembrie dacă acceptă oferta, iar cei care optează pentru plecare vor părăsi compania la 31 decembrie, potrivit sursei citate.

Unele echipe din departamentele de marketing, vânzări şi inginerie nu vor participa la program.

Peste 30% dintre angajaţii eligibili pentru programul de pensionare voluntară lansat în aprilie au acceptat oferta, potrivit informaţiilor publicate de Microsoft în iulie.

Spre deosebire de iniţiativa precedentă, care se adresa angajaţilor până la nivelul de director senior, noul program include şi funcţii de conducere mai înalte, până la nivelul de vicepreşedinte. Microsoft nu a stabilit însă o ţintă privind numărul efectiv de plecări.

În trimestrul al doilea, Microsoft a raportat un flux de numerar liber pozitiv de 19,64 miliarde de dolari, în scădere cu 23% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În schimb, rivalii săi din domeniul cloud, Alphabet şi Amazon, au înregistrat fluxuri de numerar libere negative în aceeaşi perioadă.

Microsoft urmează să publice miercuri rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea, într-un moment în care investitorii urmăresc cu atenţie costurile tot mai ridicate ale dezvoltării infrastructurii pentru inteligenţă artificială şi impactul acestora asupra profitabilităţii grupului.