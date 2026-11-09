INS: 1.100.343 de salariați în Capitală, la finele lunii august 2026

Numărul salariaților din Capitală era, la finele lunii august 2026, de 1.100.343 persoane, în scădere cu 2.017 persoane față de luna anterioară și cu 14.503 comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.

Câștigul salarial mediu brut era, la sfârșitul lunii august 2026, de 12.168 lei (12.481 lei în iulie 2026 și 11.419 lei în august 2025), iar cel net de 7.283 lei (7.469 lei în iulie 2026 și 6.822 lei în august 2025).

Pe de altă parte, la finele lunii august 2026, în București erau înregistrați 5.405 șomeri (plus un șomer comparativ cu iulie 2026 și minus 1.717 față de august 2025), iar rata șomajului se situa la 0,4% (la fel ca în luna anterioară, dar în scădere de la 0,5% în august 2025).

În ceea ce privește numărul de pensionari, acesta era, la sfârșitul lunii iunie 2026, de 466.798 persoane, cu 2.600 mai multe față de aceeași perioadă din 2025. Pensia media se cifra la 3.579 lei (3.538 lei în iunie 2025).