Ministerul Energiei a comandat un studiu la Banca Mondială privind soluțiile de investiții în termoficarea a 27 de orașe

Ministerul Energiei a comandat un studiu la Banca Mondială privind soluțiile de investiții în termoficare la nivelul a 27 de orașe din România cu sistem centralizat de încălzire pentru populație, a declarat, luni, la finalul Comandamentului Energetic Național, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

‘La nivelul Ministerul Energiei, am comandat un studiu anul trecut în luna septembrie, în baza unui contract cu Banca Mondială, ca cei mai buni specialiști din lume să analizeze ceea ce are nevoie astăzi România ca și termoficare. În luna aprilie va fi finalizat studiul și vom știi foarte clar cât trebuie să investim și unde în cele 27 de orașe din România care astăzi au sistem centralizat de încălzire pentru populație. Am cerut acest studiu pentru a nu lăsa niciun oraș în urmă. Nu facem cârpeli și reparăm 20 km de conductă, mai reparăm un cazan vechi de 60 de ani. Vom ști că avem nevoie, de exemplu, de zece miliarde de euro în cinci ani în România. Folosim banii din fondurile europene’, a arătat ministrul.

Conform acestuia, s-au negociat deja cu Banca Europeană de Investiții anumite dobânzi de 2%-2,1% pentru diferența de bani în termoficare. ‘Aceste centrale vor produce energie electrică și agent termic. Vor trebui să fie companii profitabile și vor intra sub verificarea și disciplina financiară a Băncii Europene de Investiții. Am renunțat de mult să mă gândesc la bugetul de stat atunci când e vorba de investiții de miliarde de euro. Din 2026 vom pune bazele unei finanțări reale pe următorii cinci ani, predictibilă, pentru fiecare municipalitate din România care astăzi are sisteme de termoficare centralizată’, a explicat Bogdan Ivan.

Acesta a adăugat că, după finalizarea investițiilor în 2030, ‘România va avea încă 30 de ani în care nu va mai avea probleme nici pe rețelele de termoficare, nici pe producția de agent termic’.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat luni după-amiaza Comandamentul Energetic Național, la sediul Dispecerului Energetic Național, în contextul temperaturilor scăzute.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atenționări Cod galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute, valabile pe tot teritoriul țării până miercuri dimineața, respectiv o informare de vreme deosebit de rece, ger, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei, până joi dimineața.