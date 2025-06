Ministerul Energiei: Undeva la 3,5 milioane de gospodării ar putea beneficia de ajutorul pentru facturile la energie, după 1 iulie

Aproximativ 3,5 milioane de gospodării ar putea beneficia de ajutorul pentru facturile la energie după 1 iulie, odată cu liberalizarea pieței, susține Adrian Vintilă, consilierul ministrului Energiei.

‘Pe datele INS împerecheate sau încrucișate cu rapoartele ANRE, referitoare la locurile de consum energie electrică cu consum casnic, pe scenariul realist, cel care de altfel a și fost propus către Guvern, undeva la 3,5 milioane de gospodării ar putea beneficia de acest ajutor. Când ne-a reieșit această cifră am zis, dom’le, ceva se întâmplă, nu credem că e bine, parcă sunt prea mulți. Și apoi am început să colectăm informații și am văzut că MIPE în 2022-2023 a acordat 2,7 milioane de carduri pentru energie. După care ne-am uitat la raportul Băncii Mondiale referitor la gradul de sărăcie energetică în România, care spune că o treime din gospodăriile din România se află în sărăcia energetică. Și până la urmă 3,5 milioane, este o treime din totalul locurilor de consum de aproximativ 9 milioane. Deci despre acest număr maxim de gospodării am putea vorbi’, a spus Adrian Vintilă, la cea de-a V-a ediție a Future Energy Europe Summit, (FEES), eveniment organizat de Revista Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv.

El a afirmat că noul mecanism are o altă abordare și că este nevoie ca și solicitanții să vină proactiv către primărie, către furnizor sau către oficiile poștale să se înscrie în program.

‘Dacă sunt persoane care nu figurează cu venit în România și care teoretic s-ar încadra aici, dacă ANAF-ul sau Casa de Pensii vede venit 0 și poate îi raportează, dacă aceștia nu fac solicitare pentru că se află în afara țării, de exemplu, atunci e clar că statul nu va avea o cheltuială maximală cu 3,5 milioane de gospodări’, a spus Adrian Vintilă.

În ceea ce privește durata programului, el a declarat că acesta se va derula până la 31 martie 2026.

‘De ce așa? Pentru că atunci expiră schema de plafonare-compensare a prețurilor pentru gaze naturale și atunci am zis că oportun ar fi ca în trimestrul 1 de anul viitor, din nou instituțiile statului să se pună la aceeași masă toate și să spună, dom’le, ce facem, mergem în aceeași manieră sau introducem și gazele naturale de această dată și sub ce formă. Deci ar trebui revizuit mecanismul din punctul nostru de vedere în primul trimestrul al anului viitor pentru a vedea ce se întâmplă după 1 aprilie, când teoretic plafonul pentru prețurile la gaze ar expira. Pentru că astăzi, așa cum arată piața de gaze naturale și prețurile fiind plafonate, existând și legea 226, nu s-ar justifica încă un al treilea ajutor, practic, pentru consumatorii de gaze naturale’, a afirmat Adrian Vintilă.

De asemenea, el a fost întrebat de jurnaliști dacă există riscul ca programul să nu fie adoptat.

‘Da, el nu este astăzi în vigoare pentru că nu avem un guvern în plină putere și atunci un guvern interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență. Însă noi ce am făcut a fost să definim conform ordonanței 6, conform legii, mecanismul până la 15 iunie, să-l punem în transparență, iar când vom avea un guvern, acesta să decidă dacă aprobă sau nu. Din punctul nostru de vedere la Ministerul Energiei, un astfel de mecanism trebuie implementat pentru că el este prevăzut și de toate normele și directivele europene’, a declarat Adrian Vintilă.

Totodată, el a menționat că în textul ordonanței există o precizare referitoare la consumatorii înrolați în lunile august – septembrie, care beneficiază de ajutor aferent lunilor iulie și august.

‘Adică dacă solicitanții nu reușesc să se înscrie în iulie din motive independente de ei sau pur și simplu nu au făcut demersurile, propunerea noastră este ca în luna septembrie, dacă se înrolează, și pentru lunile anterioare, cardul să fie încărcat cu acea valoare fixă ori, doi, trei, despre câte luni vorbim’, a spus Adrian Vintilă.

Impactul financiar estimat de instituție pentru 6 luni, până la finalul acestui an, pe un scenariu, este de aproximativ 800 de milioane de lei.