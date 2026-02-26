Ministrul Agriculturii intenționează să modifice legislația: carnea de porc congelată să nu mai poată fi comercializată drept proaspătă

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va modifica legislația astfel încât toată carnea de porc congelată care ajunge în România din Uniunea Europeană să nu mai poată fi comercializată drept proaspătă, a anunțat, miercuri, ministrul de resort, Florin Barbu, după întâlnirea cu crescătorii de porci.

‘Am luat decizia, împreună cu colegii de la ANSVSA și ANPC, să modificăm Ordinul 183 și Ordinul 494 din 2002, astfel încât carnea de porc care se comercializează prin magazinele de retail, dacă este congelată, să fie inscripționată că este decongelată, iar carnea proaspătă ieșită din abator să aibă 48 ore și un termen de valabilitate de șase zile. (…) Sunt foarte multe probleme în sectorul cărnii de porc, lucru pe care l-am spus și la Comisia Europeană, în Consiliul AgriFish. Vorbim de valorificarea cărnii de porc de la fermieri, unde prețurile în momentul de față sunt foarte scăzute’, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, fermele românești producătoare de carne de porc au pierderi semnificative de aproape 30%.

‘Sunt pierderi semnificative de aproape 30% la fermele din România dezvoltate de noi în ultimii ani. Vorbim de cele două programe importante de reproducție pentru 1,5 milioane de purcei, dar și de partea de fonduri europene, unde am finalizat aproape 27 de ferme, prin fermele de gras. Nu voi accepta niciodată ca în România să vedem un preț la carnea de porc în magazinele de retail de 17,18, 20 de lei pe kilogram, iar porcul în viu să plece de la poarta fermei cu 4,8 lei pe kilogram. Este fără precedent ca un purcel care are un cost de producție de aproape 80 euro, băgat într-o fermă de gras, ținut trei luni cu cheltuieli pentru îngrășare, să ajungă la 110 kg și să fie vândut cu 85 euro’, a subliniat Barbu.